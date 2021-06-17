أستاذ علوم سياسية : الفترة المقبلة ستشهد خفضا للتوتر بين روسيا وأمريكا..فيديو

قال دكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موراي ستات الأمريكية إن حدوث القمة الأمريكية الروسية أمر مبشر خاصة بعد العلاقات السيئة التي كانت بين الدولتين ولكن الأهم هو ما سيحدث بعد اللقاء بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي.

وأضاف الخطيب خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج “آخر الإسبوع” عبر فضائية “صدى البلد” أن الخلافات بين روسيا وأمريكا لم تكن وليدة العصر ولم تحدث خلال فترة بايدن أو ترامب مشيرا إلى أن هذا اللقاء هام .

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة موراي ستات الأمريكية أن الصين هي القوة الصاعدة التي تشكل تحديا للإدارة الأمريكية مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد خفضا للتوتر بين روسيا وأمريكا.

وأشار الخطيب إلى أن بايدن أراد أن يثبت عدم ضعفه خارجيا.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن سفير موسكو لدى الولايات المتحدة الأمريكية، سيعود لعمله الأسبوع المقبل.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن سفير موسكو لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، سيستأنف مهامه في واشنطن الأسبوع المقبل.

وكان الكرملين كشف في وقت سابق، عن أن السفير الروسي سيعود إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت روسيا، اليوم الخميس، توقعها بدء محادثات بشأن الحد من التسلح مع الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.