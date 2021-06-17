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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النواب الأمريكي يسحب تصريح إعلان الحرب من البيت الأبيض

النواب الأمريكي
النواب الأمريكي

أعلن مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، إلغاء التصريح باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002، والذي سمح بشن الغزو على العراق.

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الكونجرس يصوت على سحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض

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وبحسب "رويترز"، قال زعيم الأغلبية "الديمقراطية" في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إن إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 الذي سمح بشن الحرب في العراق، سيكبح "النزعة للمغامرة العسكرية".

وأضاف أنه يؤيد الإلغاء، والذي سيتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا العام، مبينا أن إلغاء التفويض "سيقضي على خطر عودة أي إدارة مستقبلية للتفتيش في سلة المهملات القانونية لاستخدامه كذريعة لمغامرات عسكرية".

وأوضح أن تشريع التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 كان أحد الذرائع التي استغلها الرئيس السابق دونالد ترامب لتوجيه ضربة بطائرة مسيرة لمطار بغداد أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. وأشعل الهجوم مخاوف من اندلاع حرب في الأيام الأخيرة من عمر إدارة الجمهوريين.

وقالت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إنها ستنظر في تشريع إلغاء التفويض في اجتماع في الأسبوع القادم.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين، إنها تؤيد الجهود الرامية لإلغاء التشريع، فيما يعزز مسعى أعضاء الكونجرس لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.

ويمنح الدستور الأمريكي الكونجرس سلطة إعلان الحرب، لكن هذه السلطة تحولت إلى الرئيس بعد إقرار الكونجرس قوانين تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، ولم ينقض أجلها مثل التشريع الخاص بالعراق الصادر عام 2002، وتشريع آخر يسمح بالحرب على تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

البيت الأبيض مجلس النواب الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ الأمريكي غزو العراق

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