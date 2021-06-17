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برلمان

برلماني: زيارة رئيس المخابرات العامة إلى طرابلس تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

النائب يحيى كدوانى
النائب يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان

أشاد النائب يحيى كدواني ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان بتوجيهات الرئيس السيسي لـ اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بزيارة طرابلس لدعم الاستقرار في ليبيا.

وأشار كدواني فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أهمية زيارة رئيس المخابرات العامة إلى طرابلس والتي تأتى فى ضوء الاهتمام المصري بتحقيق الأمن والاستقرار في محيط ليبيا الاستراتيجي ، مؤكدا أن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ، حيث أن مصر تحمى المنطقة من خطر الإرهاب وأطماع الآخرين في ثروة ليبيا النفطية.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن مصر تسعى دائما لحماية مقدرات الشعب الليبي الاقتصادية ، كما أن مصر حريصة على أمن الشعب الليبي وسلامه أراضيه ، موضحا أن زيارة رئيس المخابرات العامة إلى طرابلس تتم لصالح الشعب المصري والليبي والمنطقة العربية كلها.

وكان قد وصل اليوم اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الى العاصمة الليبية "طرابلس" وذلك بناءاً علي توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الزيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك ودعم العملية السياسية والاستقرار في ليبيا.

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