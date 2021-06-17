بتوجيهات من الرئيس السيسي.. رئيس المخابرات العامة المصرية يلتقي محمد المنيفي

التقى اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية العامة ، بمحمد المنيفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وقد نقل رئيس المخابرات العامة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الليبية وتأكد سيادته على وقوف مصر خلف الشعب الليبي الشقيق و حكومته في جهودها لتجاوز هذه المرحلة الدقيقه و تحقيق ما يتطلع له الاشقاء في ليبيا حيث استعرضا اخر التطورات المحلية والاقليمية و الأمنية ، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية

وقد استقبل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وكبار المسؤولين ، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس.

ومن جانبه أعرب عبد الحميد الدبيبة عن عميق شكره وتقديره لمصر رئيسا وشعبا علي المواقف الداعمه لليبيا في كافة المحافل وتطلعه للارتقاء بمستوي العلاقات و التعاون الثنائي بما يتماشي مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.