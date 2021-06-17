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رئيس التحرير
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مرأة

الأسبوع الدولي لصحة الرجل: أربعة أشياء يمكن أن يفعلها رجال الألفية من أجل صحتهم الإنجابية

صدى البلد

أثناء مناقشة الصحة الإنجابية للمرأة، لا يوجد الكثير من المعلومات حول كيفية رعاية الرجال لهم. في الواقع ، هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول الصحة الإنجابية والجنسية للذكور.

 

 مع استمرار الأسبوع الدولي لصحة الرجال، يشارك الدكتور Kshitiz Murdia ، أربعة أشياء indianexpressأساسية للرجال من جيل الألفية لضمان صحة إنجابية سليمة وفقا ل 

نمط الحياة التي تؤثر على الرجال بشكل سلبي ما يلي:

* الإجهاد ونمط الحياة المستقرة:

 زادت الحاجة إلى الوظائف من الإجهاد لدى الذكور من جيل الألفية، مما قد يكون ضارًا بصحتهم الإنجابية، الإجهاد له تأثير مباشر ليس فقط على الحالة العقلية والعاطفية للذكور ولكن أيضًا على صحتهم الجسدية.

 قد يتسبب في إفراز الهرمونات التي يمكن أن تقلل من مستويات هرمون التستوستيرون وإنتاج الحيوانات المنوية، مثل الجلوكوكورتيكويد، بصرف النظر عن التوتر، هناك أيضًا نمط حياة خامل. يمكن أن يؤثر النظام الغذائي السيئ وعدم ممارسة أي نشاط بدني على الصحة الإنجابية للذكور.

 


* تناول المواد المخدرة:

 كانت هناك دراسات متعددة تثبت أن زيادة تناول مواد مثل الكحول والتبغ والتدخين لها آثار ضارة على الصحة الإنجابية ، مما يؤدي إلى مضاعفات الخصوبة المختلفة عند الذكور.

 في الواقع ، تم ربط التبغ بانخفاض عدد الحيوانات المنوية لأنه يؤثر على تكوين الحيوانات المنوية.

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* التعرض للسموم:

 التعرض للمواد السامة مثل المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية المشعة والمعادن الثقيلة وما إلى ذلك ، وأي شيء قد يؤدي إلى تسخين منطقة الخصية لدى الذكور يمكن أن يكون ضارًا بصحتهم الإنجابية.

 

بدائل صحية للصحة الإنجابية والجنسية السليمة

1. فهم التحديات: من المهم تثقيف ونشر الكلمة حول التحديات الإنجابية مثل انخفاض عدد الحيوانات المنوية ، وانخفاض هرمون التستوستيرون ، والعجز الجنسي ، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وما إلى ذلك. يجب أن يكون هناك وعي حول الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والالتهابات الإنجابية مثل فيروس نقص المناعة البشرية (فيروس نقص المناعة البشرية) ، والزهري ، التهاب الكبد B والكلاميديا ​​والسيلان والهربس وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) لاتخاذ الاحتياطات اللازمة أو طلب المساعدة الطبية.

2. أسلوب الحياة النشط: في عصر أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ، انخفض النشاط البدني اليومي بشكل كبير. يمكن أن تساعد السباحة والركض وركوب الدراجات والرياضات الأخرى. يساعد التمرين المنتظم على بناء المناعة ، ويحافظ على مستويات الهرمونات ، خاصة لمرضى السكري والأمراض المرتبطة بالقلب. يمكن أن تساعد هذه التغييرات البسيطة في نمط الحياة في تقليل التوتر والهرمونات الأخرى التي تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية في الجسم.

الصحة الانجابية صحة الرجال هرمون التستوستيرون الحيوانات المنوية الإنجابية

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