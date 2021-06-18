عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ماهى قيمة الرسوم والضرائب لصالح صندوق تكريم الشهداء.. القانون يجيب

رسوم الاوراق والمستندات
رسوم الاوراق والمستندات

حدد  القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ رسوم لصق الطواب على الاوراق والمستندات.

ويستعرض صدي البلد هذه الرسوم فيما يلى:

نصت المادة " 6" على أن تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الآتية :

ضبط 10 قطع سلاح نارى فى حملة أمنية بقنا

ضبط ١١ قطعة سلاح.. الأمن العام يشن حملة لضبط العناصر الإجرامية في أسيوط

1. رخصة السلاح.

2. رخصة القيادة بأنواعها.

3. رخصة تيسير المركبات بجميع أنواعها.

4. استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.

5. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.

6. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها.

7. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

8. تأشيرات الإقامة للأجانب.

9. تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها.

10. كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

11. عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

12. ترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها.

13. طلب حجز أرض أو وحدة سكنية من الأراضي التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

14. وتؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.

 

كما فرض القانون ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب.

- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر.

- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية. - كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة. 

- طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها. - تذاكر الرحلات الجوية.مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه.كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.وحدد القانون بالمادة "8 " "لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية:

1- تخصم شهريًا نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلة من وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الالكترونية.فى التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق. على أن تُحصل هذه القيمة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ويصدر الوزير المختص بحسب الأحوال قرار بضوابط تحصيلها.

 

وكان مجلس النواب وافق  في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية وأسرهم.

التضامن عمران مجلس النواب المقاولات شهداء المجتمعات العمرانية المهرجانات الخدمات رخصة القيادة المركبات الرياض وزير المالية صحيفة الحالة الجنائية المجتمعات العمرانية الجديدة ترخيص قانون تنظيم التعاقدات وسائل النقل الإرهابية تنظيم التعاقدات

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا..ميزة جديدة من جوجل لهواتف أندرويد.. وكيفية إجراء المكالمات الجماعية على هواتف آيفون؟

وزير التعليم: إلزام مراقبي الثانوية العامة بالتطعيم بلقاح كورونا واستبعاد الممتنعين

ماهى قيمة الرسوم والضرائب لصالح صندوق تكريم الشهداء.. القانون يجيب

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

أخبار الرياضة..البرازيل يسحق بيرو برباعية نظيفة في كوبا أمريكا ..نقاش ساخن بين سيف زاهر وطارق يحيي بسبب ساسي

نشرة أخبار العالم.. الجيش الليبي يطلق عملية أمنية واسعة ضد داعش.. وزير الإعلام السعودي يشيد بالبرنامج الإصلاحي في مصر.. وإسرائيل تقصف غزة مجددًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نطق الشهادة ومات غدرا فى الشارع.. كواليس مقتل شاب على يد صديقه بـ بنها .. فيديو وصور

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

قضية حياة أو موت.. تعليق قوي من الرئيس السيسي عن سد النهضة

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

مفاجأة.. ريهام حجاج تعلن حملها.. ورد مفاجئ من بوسي شلبي؟.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ