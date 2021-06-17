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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاقة دم وأخوة ..بكري : المشير حفتر يشيد بدور الرئيس السيسي في دعم ليبيا.. فيديو

المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر

قال الإعلامي مصطفى بكري أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قد أكد أن العلاقة مع مصر تاريخية ووجدانية وعلاقة دم واخوة  مؤكدا أنه يثمن دور الرئيس السيسي في دعم وإستقرار ليبيا. 

 

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وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار عبر فضائية "صدى البلد” ، أن  قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أكد ان انتصارات ثورة الكرامة رفعت معنويات الشعب الليبي .

 

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قال أن أبناء القبائل انضموا إلى للجيش الوطني لتحرير ليبيا ومشيرا الى أنه جرت محاولات كثيرة لاغتياله ونجا بفضل الله .

 

وأشار مصطفى بكري إلى أن المشير حفتر شدد على ضرورة سحب المرتزقة وتفكيك الميليشيات وأكد  أنه لن نقبل دمج الميليشيات في الجيش .

 

قال القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إنه لا وجود لسلام مع الإرهاب والمرتزقة في ليبيا، مؤكدا ان عمليات الجيش لاستعادة طرابلس ساعدت في التوصل لحل سلمي.

وطالب حفتر بإجراء الانتخابات في موعدها وحل الجماعات المسلحة، قائلا "أدعو إلى حل المجموعات المسلحة في طرابلس والتوجه نحو الانتخابات دون مماطلة ونتمنى أن تكون انتخابات شعبية مباشرة".

وتابع قائد الجيش الليبي خلال كلمة بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الكرامة :"الآن نتصالح لكي نبني ليبيا الجديدة ونحيي كل من ساهم في إحلال السلام".

 

ووجه المشير حفتر التحية إلى المجتمع الدولي على دعم عملية السلام في ليبيا، موضحا أن الجيش الوطني دعم الحل السلمي في ليبيا على مدى السنوات الماضية.

وأضاف "ما كان لحكومة الوفاق أن تخرج وللحوارات الخارجية أن تنعقد لولا تضحيات الجيش في معركة طرابلس".

في سياق آخر، حضر حفتر مباراة استعراضية جمعت نخبة من نجوم المنتخب الليبي بنجوم الكرة العربية وبحضور الجماهير الرياضية.

وأوضحت القيادة العامة للجيش الليبي أن هذه المباراة أقيمت الجمعة ضمن إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية السابعة لثورة الكرامة.

 

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