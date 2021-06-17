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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يتقدم على أسوان 1-0 في الشوط الأول

كارتيرون
كارتيرون

تفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه أسوان بهدف دون رد في شوط المباراة الأول، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز.

 

تفاصيل الشوط الأول..

 

حاول الزمالك السيطرة على اللقاء من ضربة البداية، لكن يبدو أن علاء عبد العال المدير الفني لاسوان منظم صفوفه بدقة كبيرة.

 

والتحم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك مع محمود شبانة لاعب أسوان، في كرة عالية وسقط شبانة وتعرض لإصابة خفيفة ولم تشكل الكرة خطورة على مرمى الأبيض.

 

ولم يستطيع أحد الفريقين أن يشكل خطورة على مرمى الآخر حتى الدقيقة ١٥ من عمر المباراة.

 

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ركلة جزاء بعد تعرض بن شرقي لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

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من ركلة جزاء.. زيزو يتقدم للزمالك بالهدف الأول على أسوان

تصدى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لركلة الجزاء وسجل من خلالها الهدف الأول للزمالك ليتقدم على أسوان في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

 

وتألق جنش حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 44 من عمر المباراة، وتصدى لتسديدة قوية من لاعب أسوان وارتدت الكرة وسددها مرة أخرى من رأسية وكان لها جنش بالمرصاد.

 

يضم تشكيل الزمالك كل من:
حراسة المرمى : محمود جنش  
خط الدفاع : أحمد عيد - محمد عبد الغني - محمود الونش – محمد عبد الشافي 
خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف اوباما - أشرف بن شرقي 
خط الهجوم : مروان حمدي

وضم تشكيل أسوان لمواجهة الزمالك كل من:
حراسة المرمى : خالد وليد 
خط الدفاع : أحمد سالم صافي  - محمد جابر ميدو  - محمود شبانه – عمرو الحلواني 
خط الوسط : عبد العزيز موسى - أشرف مجدي  - هيثم الفيل  - أحمد خالد  - محمد أسامة 
خط الهجوم : أحمد صغيري

الزمالك أسوان الدوري الممتاز نادي الزمالك تشكيل الزمالك زيزو أحمد سيد زيزو علاء عبد العال

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