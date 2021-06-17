تدريبات بدنية إضافية للشناوي ووليد سليمان في مران الأهلي بتونس
خاض محمد الشناوي ووليد سليمان، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية إضافية عقب انتهاء فقرات المران الثاني للأهلي في تونس، استعدادا لمباراة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقام الثنائي بأداء جانب من التدريبات البدنية والجري حول الملعب، وذلك عقب انتهاء المران الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد رادس.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء السبت المقبل على استاد حماد العقربي في مدينة رادس.
ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.