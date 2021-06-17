موسكو تسجل أعلى عدد وفيات بـ كورونا، والحكومة الروسية ترجح ظهور سلالة جديدة

سلالات جديدة من الفيروس أسرع انتشاراً وأكثر شراسة

تشهد العاصمة الروسية، موسكو، إرتفاعا ملحوظا لعدد الحالات المصابة حديثا بفيروس كورونا، ولكن معظم الإصابات تعاني من أعراض غير متعارف عليها مسبقا.

وبحسب ما نشرته صحيفة "رويترز" البريطانية، قال رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، إن وضع انتشار مرض كورونا يتدهور بسرعة وبشكل غير متوقع، وإن المدينة على الأرجح تواجه سلالات جديدة من الفيروس أسرع انتشاراً وأكثر شراسة

وذكر سيرجي سوبيانين في تصريحات نقلها التلفزيون أن المسؤولين يزيدون باطراد أعداد الأسرّة في مستشفيات موسكو لعلاج تدفق محتمل لمرضى «كوفيد - 19». وأضاف أن عدد الأسرّة كافٍ في الوقت الراهن.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة إن 416 تُوفوا لأسباب مرتبطة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع مجموع الوفيات إلى 127 ألفاً و992.

وتذكر «هيئة الإحصاء الاتحادية»، التي تُصدر بيانات منفصلة، أن 270 ألفاً توفوا لأسباب مرتبطة بـ«كوفيد - 19»، منذ أبريل 2020.