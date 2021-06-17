طائرة الزمالك تضرب موعدا مع الأهلي في نهائي كأس مصر
ضرب فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك موعدا مع النادي الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر بعد فوز الأبيض على منافسه طلائع الجيش بنتيجة 3-1 .
ويقام نهائي بطولة كأس مصر لكرة الطائرة بين الاهلي والزمالك غدا الجمعة على صالة القناة بالإسماعيلية .
وتأهل الزمالك للدور نصف النهائي بعدما فاز على سبورتنج بنتيجة 3 – 0 في دور الـ32، واستكمل مشواره بالكأس بالفوز على دلفي السكندري بنتيجة 3-0 في دور الـ16 من البطولة، قبل أن ينتصر على الفيوم بنتيجة 3-0 في لقاء الدور ربع النهائي من البطولة.
الاهلي
فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على نظيره الاتحاد السكندري والذي يقوده فنيًا أحمد سمير، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 – 2021.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 – 21، 25 – 14، 25 – 15".
أقيم اللقاء مساء اليوم الخميس على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.
واستطاع “الشياطين الحمر” خلال المباراة السيطرة عليها منذ بدايتها وحتى نهايتها مع الاعتماد على العناصر الصغيرة والبديلة.
وينتظر "المارد الأحمر" في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة مع الفائز من المواجهة القوية التي تجمع بين الزمالك وطلائع الجيش والتي تنطلق بعد قليل.
يسعى النادي الأهلي الجمع بين الثنائية المحلية بعدما فاز بالدوري الممتاز منذ أيام قليلة بعد التغلب على غريمه نادي الزمالك في مباراة حسم الدوري بثلاثة أشواط نظيفة ليحتفظ النادي الأهلي باللقب المفضل للعام الرابع على التوالي.
الجدير بالذكر، أن الفارس الأحمر هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.