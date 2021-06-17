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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طائرة الزمالك تضرب موعدا مع الأهلي في نهائي كأس مصر

صدى البلد

ضرب فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك موعدا مع النادي الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر بعد فوز الأبيض على منافسه طلائع الجيش بنتيجة 3-1 .

ويقام نهائي بطولة كأس مصر لكرة الطائرة بين الاهلي والزمالك غدا الجمعة على صالة القناة بالإسماعيلية .


وتأهل الزمالك للدور نصف النهائي بعدما فاز على سبورتنج بنتيجة 3 – 0 في دور الـ32، واستكمل مشواره بالكأس بالفوز على دلفي السكندري بنتيجة 3-0 في دور الـ16 من البطولة، قبل أن ينتصر على الفيوم بنتيجة 3-0 في لقاء الدور ربع النهائي من البطولة.

الاهلي


فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على نظيره الاتحاد السكندري والذي يقوده فنيًا أحمد سمير، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 – 2021.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 – 21، 25 – 14، 25 – 15".

أقيم اللقاء مساء اليوم الخميس على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

واستطاع “الشياطين الحمر” خلال المباراة السيطرة عليها منذ بدايتها وحتى نهايتها مع الاعتماد على العناصر الصغيرة والبديلة.

وينتظر "المارد الأحمر" في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة مع الفائز من المواجهة القوية التي تجمع بين الزمالك وطلائع الجيش والتي تنطلق بعد قليل.

يسعى النادي الأهلي الجمع بين الثنائية المحلية بعدما فاز بالدوري الممتاز منذ أيام قليلة بعد التغلب على غريمه نادي الزمالك في مباراة حسم الدوري بثلاثة أشواط نظيفة ليحتفظ النادي الأهلي باللقب المفضل للعام الرابع على التوالي.

الجدير بالذكر، أن الفارس الأحمر  هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.

الزمالك الأهلى كأس مصر طلائع الجيش كرة الطائرة

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