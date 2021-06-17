جلسة نهاية الأسبوع في البورصة المصرية.. فيديو

تربح 1.1 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس، جلسة نهاية الأسبوع، وسجل رأس المال السوقى 633.101 مليار جنيه، لتربح 1.1 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع.

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال، إن مؤشر "إيجي إكس 30" هبط بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 9865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 2149 نقطة.

وأضافت حنان رمسيس، أن مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" هبط بنسبة 2.73% ليصل إلى مستوى 2297 نقطة.

وتابعت حنان رمسيس، أن مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، صعد بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 3226 نقطة.