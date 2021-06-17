تدريبات متنوعة في مران الأهلي الثاني بتونس

قاد يتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق في فقرات تدريبية متنوعة خلال مران الفريق اليوم، وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقام موسيماني بتقسيم اللاعبين على أربع مجموعات للتدريب على بعض الجمل التكتيكية على المرمى، بالإضافة لأداء العديد من الفقرات التدريبية المتنوعة من بينها المران على الكرات العرضية.





وكان بيتسو موسيماني عقد محاضرة فنية مع اللاعبين لمدة ٣٠ دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي، حرص خلالها على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين وشرح النقاط الفنية الخاصة بمباراة الترجي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس في تونس، والتي يسعي الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة العودة بالقاهرة.