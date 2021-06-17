الاتحاد يضرب مصر المقاصة 2-1 فى الشوط الأول بالدوري

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري احداث الشوط الأول متقدما على مصر المقاصة بهدفين لواحد فى المباراة التى يستضيفها استاد الإسكندرية فى إطار مباريالت الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم خالد قمر للاتحاد السكندري في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعدما لعب فوزي الحناوي كرة في منطقة الجزاء تجاه محمد الصباحي الذي أرسلها مباشرة لمهاجم فريقه الذي سددها رأسية في شباك المقاصة.

وأبدع خالد قمر في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة 23 من عمر المباراة بعدما تبادل لاعبو الفريقين الكرة ثم ذهبت لمهاجم أصحاب الأرض الذي لعب مقصية رائعة سكنت شباك المقاصة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، أما مصر للمقاصة فيتواجد في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

وحصل مصر للمقاصة على ركلة جزاء احتسبها محمد الحنفي بعد العودة إلى مراجعة الفيديو بداعي وجود عرقلة من خالد الغندور في منطقة جزاء فريقه.

وقلص باسم مرسي الفارق في الدقيقة 40 من عمر المباراة بعدما صوب ركلة الجزاء بقوة وبالرغم من تحرك محمد صبحي مع الكرة إلا أنها نجحت في العبور إلى الشباك.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، أما مصر للمقاصة فيتواجد في المركز السادس برصيد 36 نقطة.