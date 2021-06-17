عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد يضرب مصر المقاصة 2-1 فى الشوط الأول بالدوري

خالد قمر
خالد قمر

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري احداث الشوط الأول متقدما على مصر المقاصة بهدفين لواحد فى المباراة التى يستضيفها استاد الإسكندرية  فى إطار مباريالت الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم خالد قمر للاتحاد السكندري في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة بعدما لعب فوزي الحناوي كرة في منطقة الجزاء تجاه محمد الصباحي الذي أرسلها مباشرة لمهاجم فريقه الذي سددها رأسية في شباك المقاصة.

وأبدع خالد قمر في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة 23 من عمر المباراة بعدما تبادل لاعبو الفريقين الكرة ثم ذهبت لمهاجم أصحاب الأرض الذي لعب مقصية رائعة سكنت شباك المقاصة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، أما مصر للمقاصة فيتواجد في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

وحصل مصر للمقاصة على ركلة جزاء احتسبها محمد الحنفي بعد العودة إلى مراجعة الفيديو بداعي وجود عرقلة من خالد الغندور في منطقة جزاء فريقه.

وقلص باسم مرسي الفارق في الدقيقة 40 من عمر المباراة بعدما صوب ركلة الجزاء بقوة وبالرغم من تحرك محمد صبحي مع الكرة إلا أنها نجحت في العبور إلى الشباك.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، أما مصر للمقاصة فيتواجد في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

الدوري المصري الاتحاد السكندري مصر المقاصة محمد الصباحي خالد قمر حسام حسن

ترشيحاتنا

بكري: مصر طالبت بضرورة سحب القوات التركية والمرتزقة من ليبيا.. فيديو

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

كلب شجاع ينقذ سيدة من الإنتحار قبل إلقاء نفسها من أعلى جسر

بكري يعرض تعليق النائب محمد أبو العينين حول هجوم الأعضاء على وزير البترول.. فيديو

سعر ومواصفات شيري تيجو 8 PRO موديل 2021 في السعودية |صور

الرجل الذي طغى|بالدم والنار آبي أحمد يستعد للانتخابات البرلمانية|لا يسمع إلا صوته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم المنيا إلى 4 وفيات و23 مصابا

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

بتوجيه من الرئيس السيسي.. عباس كامل يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

يخص الوافدين.. قرار عاجل بشأن القادمين إلى الكويت

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

الكاف يعلن الفئات المستثناة من حضور مباراة الترجي والأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

بإطلالة بسيطة.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

فيديوجراف | مشاكله كتيرة .. محمد رمضان يفتعل أزمة جديدة 

المزيد

ساحة رأي

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا » تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

عثمان المقدم يكتب: سامحوني يا عرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ