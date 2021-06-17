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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاضرة فنية لـ «موسيماني» قبل انطلاق مران الأهلي في تونس

صدى البلد

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين لمدة ٣٠ دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي، وذلك استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص موسيماني على توجيه التعليمات الفنية للاعبين وشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بمباراة الترجي قبل انطلاق مران الأهلي الثاني، الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لإستاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

قاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين في تقسيمة قوية على الملعب الفرعي بإستاد حماد العقربي بمدينة رادس، ضمن استعدادات الفريق لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

خاض محمد الشناوي ووليد سليمان، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية إضافية عقب انتهاء فقرات المران الثاني للأهلي في تونس، استعدادا لمباراة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وقام الثنائي بأداء جانب من التدريبات البدنية والجري حول الملعب، وذلك عقب انتهاء المران الذي أقيم على الملعب الفرعي بإستاد رادس.

 

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء السبت المقبل على استاد حماد العقربي في مدينة رادس.

 

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب بالقاهرة.

 

 

 

 

 

بيتسو موسيماني الترجي التونسي حمادي العقربي دوري ابطال افريقيا استاد رادس الأهلى

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