‏ تصريحات مهمة لوزير العمل العماني بشأن توظيف مواطنيه

أكد وزير العمل العماني الدكتور محاد باعوين أن ملف توظيف الباحثين عن العمل من أهم أولويات الحكومة، مؤكدًا: يهمنا أن التوظيف في القطاع الحكومي أن يكون وفق الاحتياج الفعلي.

وأشار الوزير العماني في حديث لتلفزيون سلطنة عمان رصدته "الشبيبة" أن البرنامج الوطني للتشغيل يأتي ليحل تراكم أعداد الباحثين عن عمل في ظل الانكماش الاقتصادي الحالي، ويركز البرنامج على 12 قطاعًا.



وذكر وزير العمل بشأن ما أنجز من 32000 وظيفة قائلاً: تم الانتهاء من إجراءات 5200 وظيفة من حيث الاختبار والتعيين والمتبقي فقط مباشرة العمل ، وستنزل الأسماء في الفترة القادمة .

ولفت الي أنه تم تعيين 4800 شخص في القطاع الخاص من بداية العام وحتى شهر مايو الماضي.

وحول شركات التوظيف قال الوزير العماني : تم الإقرار من مجلس الوزراء الموقر بالتعاقد المباشر مع الأشخاص ولم تعد هناك حاجة لوجود وسيط مثل شركات التوظيف.

وحول الإحلال المباشرة، أفاد : الوظيفة حق أصيل للعماني، و الإحلال المباشر في الكثير من الوظائف تطبيقيًا على أرض الواقع فيه "صعوبة كبيرة" مع التأكيد على وجود وظائف يمكن إحلالها مباشرة .



وكانت وسائل الإعلام العمانية في وقت سابق ذكرت أن السلطنة واصلت إعلانها فتح باب التوظيف في عدة مجالات، بعد احتجاجات شهدتها مناطق في البلاد وتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق بتوفير فرص عمل للشباب.

وأعلنت وزارة العمل العُمانية أنها فتحت، بالتنسيق مع البحرية السلطانية العمانية، باب التجنيد لتخصصات مختلفة.

وذكرت أنه تم استقبال الطلبات ابتداءً من الأحد 6 يونيو وحتى الـ12 من الشهر ذاته.

وفي 27 مايو الماضي، أعلنت وزارة العمل العُمانية فتح باب التسجيل في وزارة الدفاع من الفئة العمرية 27 سنة فما دون، من حملة الدبلوم والدبلوم العالي وما بعد الدبلوم العام.

وجاءت هذه الخطوات بعدما احتج عُمانيون، منتصف مايو الماضي، على البطالة، عدة أيام في عدة مدن وبلدات في سلطنة عُمان.

وفي وقت سابق طلب سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الإسراع بتنفيذ خطط لتشغيل عشرات آلاف العُمانيين في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، وفي مقدمتها تنفيذ خطة توفير ما يزيد على 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام، منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري.

وكانت الحكومة العُمانية قالت إنها لم تتوقف عن سعيها الجاد في توفير فرص العمل للمواطنين، في تعليقها على قيام عدد من الباحثين عن العمل والمنهية خدماتهم بالتوجه إلى المديريات التابعة لوزارة العمل.

وأوضحت، في بيان في 24 مايو الماضي، أنها تؤكد أن ملف العمل "يأتي ضمن أهم الأولويات التي تحظى باهتمام بالغ ومتابعة كريمة من السلطان هيثم بن طارق".

ولفتت إلى إجراءات تعيين آلاف المعلمين والمعلمات للعام الدراسي المقبل، فضلاً عن استقبال أكاديمية السلطان قابوس البحرية عدداً من المواطنين للتوظيف.

وكشفت أن صندوق الأمان الوظيفي بدأ بصرف المستحقات للمواطنين المنهية خدماتهم من العمل وفقاً للآليات المتبعة منذ نوفمبر 2020.

وبينت أن عدد المستفيدين من نظام الأمان الوظيفي، حتى نهاية شهر أبريل الماضي، بلغ 6413 مواطناً؛ يمثل الذكور ما نسبته 78.7%، مقابل 21.3% للإناث.

ومطلع مايو الجاري، أعلنت وزارة العمل العُمانية أنه جرى توفير 10 آلاف و196 فرصة عمل بالقطاعين الحكومي والخاص بالسلطنة، خلال الربع الأول من العام الحالي.

خرج عشرات المحتجين الغاضبين من جراء قرارات تسريح العمال وتردي الوضع الاقتصادي في وقفات للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.