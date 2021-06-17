موسيماني يجتمع بلاعبي الأهلي بعد انتهاء المران الرئيسي بتونس
عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجتماعا مع لاعبيه لمدة ١٠ دقائق مع ختام فقرات المران على الملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين للتأكيد على بعض التعليمات الفنية بعد انتهاء المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء السبت المقبل على استاد حماد العقربي في مدينة رادس.