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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خروج رفقاء إريكسن

بلجيكا تتأهل لثمن نهائي يورو 2020 على حساب الدنمارك

صدى البلد

حقق منتخب بلجيكا فوزا هاما نظيره الدنمارك بقلب الطاولة عليها بتحويل تأخرها بهدف إلى انتصار ثمين بهدفين،  في كوبنهاجن، لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس أمم أوروبا، يورو 2020.

وضمنت بلجيكا بذلك التأهل إلى دور الستة عشر بعدما رفعت نقاطها للرقم 6 في صدارة المجموعة، وتبقى الدنمارك في قاعها بدون نقاط.

وتقدم الدنمارك عبر بيير إميل هويبيرج ارسل تمريرة رائعة لـ يوسف بولسن داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة في أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

وعادل المنتخب البلجيكي النتيجة بالدقيقة 55، بعدما أرسل كيفين دي بروين الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل الى ثورجان هازارد الذي حولها بسهولة في الشباك.

وبعدها بعشر دقائق، سجل منتخب بلجيكا التقدم عن طريق كيفين دي بروين.

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