سعر ومواصفات شيري تيجو 8 PRO موديل 2021 في السعودية |صور

استطاعت شركة شيري الصينية، أن تعزز من قوتها داخل أسواق السيارات العالمية و العربية، حيث تقدم نسختها تيجو 8 PRO موديل 2021 داخل السوق السعودي عبر عدة فئات من التجهيزات، حيث تضم باقة من المواصفات الفنية وحزمة من الكماليات الداخلية و الخارجية، مع اطلالة الـ SUV القوية.

المواصفات الفنية لـ شيري تيجو 8 PRO موديل 2021

تستمد السيارة لـ شيري تيجو 8 PRO قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 2000 سي سي تيربو من طراز GDI، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 257 حصان، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

القياسات الهيكلية الخاصة بالسيارة شيري تيجو 8 PRO موديل 2021

جاءت السيارة شيري تيجو 8 PRO موديل 2021 بخزان وقود سعة 51 لتر، مع نسبة طول قدرها 472.2 سم، و عرض 186 سم، و 174.5 سم للارتفاع، بالاضافة إلى قاعدة عجلات يبلغ طولها 271 سم، و 19 سم الخلوص الأرضي، بينما ترتكز السيارة على عجلات رياضية 18 بوصة، و يبلغ مقاس الإطارات نحو 55R18/235، كما تأتي السيارة بمساحة تخزين خلفية تتسع لـ 889 لترا، مع امكانية زيادتها إلى 2.101 لتر عند استخدام خاصية طي المقاعد الخلفية.

التجهيزات الخاصة بـ شيري تيجو 8 PRO موديل 2021

تضم السيارة شيري تيجو 8 PRO موديل 2021 شاشة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة يبلغ قياسها 10.25 بوصة، مع لوحة عدادات LCD 7 بوصة، تساعد قائد السيارة على العديد من المهام، كما تحتوي على مقود حركة مالتي فاكشن و تكييف هواء اوتوماتيكي، و حزمة من أنظمة التحكم.

وسائل الأمن و السلامة للسيارة شيري تيجو 8 PRO موديل 2021

تعتمد السيارة على منظومة الوسائد الهوائية، الأمامية و الجانبية، بالاضافة إلى الوسائد الستارية، كما تضم فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام مساعدة صعود المرتفعات و تجاوز المنحدرات، مع خاصية متابعة ضغط الاطارات، و خاصية مراقبة النقطة العمياء، و نظام الثبات الإلكتروني ESP، مع كاميرا 360 درجة، ومستشعرات أمامية و خلفية.

اسعار شيري تيجو 8 PRO موديل 2021 داخل السوق السعودي :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل MID OPTION 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 74,900 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل FULL OPTION 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 79,900 ريال.