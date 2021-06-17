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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات شيري تيجو 8 PRO موديل 2021 في السعودية |صور

استعراض شامل لـ شيري
استعراض شامل لـ شيري تيجو 8 PRO موديل 2021 في السعودية| صور

استطاعت شركة شيري الصينية، أن تعزز من قوتها داخل أسواق السيارات العالمية و العربية، حيث تقدم نسختها تيجو 8 PRO موديل 2021 داخل السوق السعودي عبر عدة فئات من التجهيزات، حيث تضم باقة من المواصفات الفنية وحزمة من الكماليات الداخلية و الخارجية، مع اطلالة الـ SUV القوية.

المواصفات الفنية لـ شيري تيجو 8 PRO موديل 2021 

 

تستمد السيارة لـ شيري تيجو 8 PRO قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 2000 سي سي تيربو من طراز GDI، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 257 حصان، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

 

القياسات الهيكلية الخاصة بالسيارة شيري تيجو 8 PRO موديل 2021 

 

جاءت السيارة شيري تيجو 8 PRO موديل 2021 بخزان وقود سعة 51 لتر، مع نسبة طول قدرها 472.2 سم، و عرض 186 سم، و 174.5 سم للارتفاع، بالاضافة إلى قاعدة عجلات يبلغ طولها 271 سم، و 19 سم الخلوص الأرضي، بينما ترتكز السيارة على عجلات رياضية 18 بوصة، و يبلغ مقاس الإطارات نحو  55R18/235، كما تأتي السيارة بمساحة تخزين خلفية تتسع لـ 889 لترا، مع امكانية زيادتها إلى 2.101 لتر عند استخدام خاصية طي المقاعد الخلفية.

التجهيزات الخاصة بـ شيري تيجو 8 PRO موديل 2021

 

تضم السيارة شيري تيجو 8 PRO موديل 2021 شاشة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة يبلغ قياسها 10.25 بوصة، مع لوحة عدادات LCD 7 بوصة، تساعد قائد السيارة على العديد من المهام، كما تحتوي على مقود حركة مالتي فاكشن و تكييف هواء اوتوماتيكي، و حزمة من أنظمة التحكم.

وسائل الأمن و السلامة للسيارة شيري تيجو 8 PRO موديل 2021

 

تعتمد السيارة على منظومة الوسائد الهوائية، الأمامية و الجانبية، بالاضافة إلى الوسائد الستارية، كما تضم فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام مساعدة صعود المرتفعات و تجاوز المنحدرات، مع خاصية متابعة ضغط الاطارات، و خاصية مراقبة النقطة العمياء، و نظام الثبات الإلكتروني ESP، مع كاميرا 360 درجة، ومستشعرات أمامية و خلفية.

 

اسعار شيري تيجو 8 PRO موديل 2021 داخل السوق السعودي : 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل MID OPTION 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 74,900 ريال.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل FULL OPTION 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 79,900 ريال.

شيري تيجو شيري تيجو 8 PRO السيارات موديل 2021 رقم ا قياسي ا

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