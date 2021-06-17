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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من فوق جسر عالٍ

كلب شجاع ينقذ سيدة من الإنتحار قبل إلقاء نفسها من أعلى جسر

الكلب ديجبي
الكلب ديجبي

يشتهر الكلب بالوفاء لصاحبه والشعور بالقلق والخوف عليه أوقات الخطر، حيث يقوم بأفعال يعجز عنها غيره من الحيوانات.

 

وبحسب ما نشرته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، تمكن كلب من إنقاذ سيدة بريطانية حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من فوق جسر عالٍ هذا الأسبوع.

 

وقالت خدمة الإنقاذ الخاصة بمقاطعتي ديفون وسومرست ببريطانيا، إن الواقعة حدثت يوم الثلاثاء الماضي، حين صعدت سيدة فوق سور أحد الجسور بمدينة إكستر استعداداً لإلقاء نفسها.

 

وحاولت الشرطة التحدث إلى المرأة وإقناعها بالنزول، إلى أن وصلت خدمة الإنقاذ إلى مكان الحادث مصطحبة معها كلباً خدمياً مدرباً على مساعدة الناس وتقديم الدعم لهم.


وسبق أن تم استخدام الكلب، الذي يدعى ديجبي، للمساعدة في جلسات العلاج لعمال الطوارئ الذين تعرضوا لصدمة.


وقال متحدث باسم خدمة الإطفاء: «عندما وصل ديجبي، تغير كل شيء. ففور صعوده إلى جوار السيدة قامت الأخيرة بالابتسام. وعندها، قمنا بإخبار السيدة عن بطولات ديجبي ومساهمته في خدمة الإنقاذ وسألناها إن كانت ترغب في النزول لمعرفة تفاصيل أكثر عنه، فجاوبت السيدة بالإيجاب ما أثار دهشتنا وسعادتنا في الوقت ذاته».


ليس ذلك وحسب، فقد طلبت السيدة من خدمة الإنقاذ أن تسمح لها بالتطوع في الخدمة بعد لقاء الكلب.
وتم نقل السيدة للمستشفى للتأكد من عدم إصابتها بأي أذى، فيما قالت خدمة الإنقاذ إنها فخورة بديجبي الذي لولاه ما كانت السيدة قد تراجعت عن قرارها.

الكلب الحيوانات الإنتحار ديفون سومرست مدينة إكستر

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