الرئيس السيسى يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع ماليزيا.. ونواب: خطوة جيدة للنهوض بالصناعة وتوفير فرص عمل وعملة صعبة

اقتصادية النواب تطالب بعمل اتفاقية دولية لتخفيض الرسوم الجمركية بين مصر وماليزيا

صناعة النواب: التعاون بين مصر يوفر عمله صعبة للدولة

برلمانية: القيادة السياسية تعمل بجهود كبيرة لجذب الاستثمار لـ مصر

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اتصالاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس من محيي الدين ياسين، رئيس وزراء ماليزيا".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تناول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس وزراء ماليزيا تطلع بلاده إلى تطوير علاقات التعاون الثنائي مع مصر، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والصناعي والتجاري والتعليمي، وذلك في ضوء التطور الكبير واللافت في مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، والذي تجسد في سلسلة المشروعات القومية الكبرى، والتي توفر فرصاً عديدة واعدة للتعاون والاستثمار، وهو الأمر الذي يهدف إلى تنشيط العلاقات بين البلدين الصديقين وإعادتها إلى المستوى المأمول.

من جانبه؛ رحب الرئيس السيسي بفتح آفاق جديدة للتعاون مع ماليزيا، خاصةً على المستوى التجاري والصناعي في ظل وجود آفاق رحبة للتعاون بين البلدين في هذا المجال، فضلاً عن كون مصر البوابة الرئيسية لدول القارة الأفريقية والشرق الأوسط وبالمقابل تعد ماليزيا البوابة الأساسية لمنطقة الآسيان.

وفى هذا الصدد، أكد محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ضرورة عمل اتفاقية دولية للتجارة الحرة لتخفيض الرسوم الجمركية بين مصر وماليزيا بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء ماليزيا بشأن التعاون بين البلدين.

وقال "بدراوى" لـ"صدى البلد"، إن دولة ماليزيا من النمور الآسيوية التي عملت على نمو اقتصادها بشكل كبير منذ 20 عاما ولقبت بالنمور الآسيوية لكونها اتجهت الى رفع معدلات النمو وطاقتها الصناعية بشكل أساسي ورفع مستوى التعليم بجميع أنواعه فضلا عن اهتمامها بالثروات التي تمتلكها مثل زيوت النخيل وغيرها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر من الدولة المستوردة للزيوت ومشتقاته وماليزيا من الدول التي تهتم بهذا الاتجاه من حيث الزراعة والصناعة ويجب وضع استراتيجية تتيح تسهيل عملية التبادل التجاري بين مصر وماليزيا من حيث الاستيراد والتصدير.

قال مصطفى بدران عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل فى جميع المجالات من أجل النهوض بجمهورية مصر العربية، وتعاون مصر مع ماليزيا تحت رعايته ينهض بقطاع الصناعة خاصة أنها دولة متقدمة صناعيا.

وأكد "بدران" لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يشجع المنتج المحلى ويشجع الصناعة والاستثمار فهى الملاذ الأول للنهوض بالاقتصاد القومى للدولة وعقد بروتوكول تعاون مع ماليزيا سيكون له العديد من الفوائد والمزايا.

وأضاف النائب، أن مصر تمتلك موقعا جغرافيا فريدا من نوعه ومناخا صناعيا متميزا وحال استغلاله يتيح فرصا ضخمة للتصدير للخارج وخصوصا فى مجال السيارات ففتح مصانع جديدة تعمل علي التصنيع يوفر عملة صعبة ووظائف جديدة للشباب.

خفض أسعار السيارات

وأشار عضو مجلس النواب الى أن التعاون فى الجانب الصناعى مع ماليزيا يتيح تصنيع سيارات مصرية بخبرات كبيرة مشتركة مما يزيد فرص التصدير ويقلل أسعار السيارات فى مصر.

ومن جانبها أشادت رقية الهلالى عضو مجلس النواب، بجهود القيادة السياسية المستمرة فى تعزيز التعاون بين مصر وجميع الدول في جميع المجالات وآخرها ما تم خلال الاتصال الهاتفى بين رئيس السيسى ورئيس الوزراء الماليزي.

وأكدت "الهلالى" لـ"صدى البلد"، أن تعزيز العلاقات بين مصر وماليزيا يوفر فرص عمل عديدة عن طريق جذب شريحة كبيرة من المستثمرين إلى مصر ومن خلال عملية التبادل التجارى مما يتيح زيادة في عملية التصدير للخارج.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة العمل مع الرئيس السيسى جنبا إلى جنب من أجل النهوض بمستوى الاقتصاد المصرى وزيادة الصادرات للخارج وتعزيز التعاون المشترك بين جميع الدول المتقدمة.