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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يستغيث بمحافظ البحيرة: هنتشرد في الشوارع

صدى البلد

استغاث المواطن عبدالحميد فتحي شيبة، بسكن في شارع ورشه البطاط  بحي أبو الريش مدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لإنقاذه وأسرته من التشرد بالشارع.

وقال فى استغاثته: "أنا سني 43 عاما، متزوج من 17سنة، عندي أربع أولاد، وأنا صنايعي متضرر من الكورونا، مشكلتي الوحيدة في حياتي السكن لأني ساكن بعقود مؤقتة من يوم جوزاي، وأنا الآن عقد الإيجار انتهي وصاحب البيت عاوز يستلم شقته، ومفيش في استطاعتي إنى أدفع تأمين ولا الإيجارات المطلوبة لأن الأرقام المطلوبة كبيرة وهذا فوق استطاعتي، وتم عمل بحث اجتماعى وتم إثبات حالتي وأنى من الحالات الأولى بالرعاية".

وأضاف: "قدمت شكوى تحمل رقم (3123488) ولا حد استجاب لشكوتي ولا رد عليا رد مقنع، وذهبت إلى مكتب المحافظة اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، لتقديم طلب مسكن من المحافظة اللي بتتبني في أبوالريش عند شركة المياه".

وقال: "سأتعرض للطرد في الشارع  وعيالي وزوجتي، فأنا  ماليش سكن ولاعندي دخل يكفي دفع الإيجارات الوهمية المطلوبة من أصحاب العقارات ولا التامين المطلوب في العقود المؤقتة، أنا كل اللى بطلبه شقة ضمن الحالات الأولى بالرعاية الخاصة بالمحافظة، مناشدا المسئولين بمحافظة البحيرة  النظر إليه بعين الرحمة لإنقاذه وأسرته من التشرد بالشوارع، والموافقة على طلبة للحصول على وحدة ضمن الحالات الأولى بالرعاية".

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 01015181651
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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