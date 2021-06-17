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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل مباحثات رئيس النواب الليبي ووزير الخارجية الإيطالي

رئيس النواب الليبي
رئيس النواب الليبي

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الخميس،خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، وخروج المرتزقة من الأراضي الليبية.

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ومن ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، عن اتصال هاتفي جمعه بنظيرته الليبية نجلاء محمد المنقوش.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال الهاتفي ضرورة إخراج جميع المرتزقة من الأراضي الليبية بشكل فوري.

 

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "سنعمل مع ليبيا والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لدعم الانتخابات الليبية المقررة في ديسمبر المقبل".

 

وكشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أمس الأربعاء، تفاصيل عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل سحب المرتزقة من الأراضي الليبية.

 

وقالت الصحيفة إن عرض ماكرون، الذي تقدم به إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يأتي استغلالا للضغوط الأمريكية على أنقرة وموسكو لسحب المرتزقة من ليبيا.

 

بموجب خطة ماكرون، ستسحب تركيا أولاً المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم إلى ليبيا في عام 2020، عندما طلبت حكومة الوفاق آنذاك، ويمكن أن تتم هذه الخطوة في أقرب وقت في 1 يوليو المقبل.

 

وستشهد المرحلة الثانية سحب روسيا لميليشياتها الخاصة من مجموعة فاجنر وسحب تركيا جنودها. وقد تكون الخطوة المقترحة لشهر سبتمبر، أكثر صعوبة، بالنظر إلى أنها تعادل القوات التركية، التي تمت دعوتها إلى البلاد من قبل حكومة الوفاق، والميليشيات الخاصة المرتبطة بروسيا هناك بشكل غير قانوني.

 

وتقترح المرحلة الثالثة من الخطة، على إعادة توحيد قوات الأمن الليبية المنقسمة، وستجعل هذه الخطوة الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر هو المجموعة المهيمنة على القوات المسلحة الليبية.

 

ويعد هذا الاقتراح محاولة لبدء الجهود المتوقفة لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، ويأتي بعد فشل خطتين سابقتين، تضمنت وقف إطلاق النار في أكتوبر بندا يوجه جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب إلى مغادرة البلاد في غضون 90 يوما. لكن الموعد النهائي جاء وذهب دون تحرك. وفي وقت لاحق، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو جميع الأطراف المعنية إلى سحب قواتها الأجنبية، لكن تم تجاهل ذلك بالمثل.

رئيس مجلس النواب الليبي وزير الخارجية الإيطالي ليبيا الأوضاع في ليبيا مرتزقة في ليبيا

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