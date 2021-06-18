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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع الخوجى في شبرا الخيمة يستغيثون من ورشة ردياتير تعرض صحتهم للخطر

صدى البلد

اشتكى سكان شارع عبد العزيز الخوجى شبرا الخيمة أول ، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، بسبب تضررهم من ورشة ردياتير يصدر عنها انبعاثات خطيرة على الصحة والبيئة .


ويقول المواطن مصطفى سيد هيكل في رسالتهم : نحن سكان العقار رقم 13 فى شارع عبد العزيز الخوجى بشبرا الخيمة أول نعاني من ورشة ردياتير أسفل العقار ويقوم صاحبها محمود جابر بتشغيل أسطوانات الاكسجين و انابيب الغاز و مياه النار التي يصدر عنها انبعاثات خطيرة على الصحة والبيئة، ويصدر عنها مخلفات صناعية كارثية مما يعرض المبنى الى الهدم او الانفجار بالإضافة الى الضوضاء غير المحتملة إطلاقا الصادرة عن المعدات الثقيلة والتي تعمل حتى ساعات متأخرة يوميا.  .

وأضاف كما قام بعمل تنده 6 متر * 6 متر وقمنا بتحرير العديد من الشكاوى في الامن الصناعي والبيئة ولم يحركوا ساكنا.

ونناشد المسئولين النظر الينا بعين الرحمة وسرعة اغاثتنا حيث ان الحياة أصبحت مستحيلة في المنطقة، كما ان بعض الأطفال يعانون من امراض مزمنة نتيجة المخلفات وعوادم السيارات


رقم القومي/28602170103799
رقم الشكوى/3701070    
للتواصل مع سكان المنطقة من خلال رقم

01141285166


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

اسطوانات الاكسجين أمراض مزمنة ورشة الأمن الصناعي خدمة بين الناس شبرا الخيمة شارع عبد العزيز الخوجى

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