هشام مرعي: دراسة طب الأسنان في مصر متميزة جدا.. فيديو

قال الدكتور هشام مرعي، عميد كلية طب الأسنان بجامعة الخليج، إن التعليم الطبي أصبح الآن يعتمد على التعليم الإلكتروني خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأشار إلى استخدام برامج معينة يشابه المريض، لكنها في الواقع الافتراضي لتدريب الطلاب على المشاكل الصحية والتعامل مع المرضى.

وأضاف «مرعي» خلال لقائه في برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «DMC» أنهم حريصين على تدريب الطلاب على كافة المشاكل الحقيقية ليتمكنوا من التعامل في العيادات والمستشفيات، مؤكدا أن دراسة طب الأسنان في مصر متميزة جدا، والقائمون على الكلية متميزون وذو كفاءات عالية وعلى رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

وأشار عميد كلية الأسنان بجامعة الخليج، إلى أن هناك معامل متميزة في كل الكليات والجامعات سواء الخاصة والحكومية، منوها إلى أن هناك معامل المحاكاة لتدريب الطلاب، التدريب يتم خلال 5 سنوات لتهيئة الطلاب على التعامل مع المرضى في المستشفيات.

ولفت إلى أن مصر تستطيع بالتدريب وقيادتها الحكيمة وأساتذتها متميزين في كافة المجالات وإمكانياتها بجامعتها الحكومية والخاصة كبيرة جدا، مؤكدا أن أبناء مصر يشرفون مصر في كل مكان في العالم بأدائهم وخبراتهم وكفاءاتهم الكبيرة في كافة المجالات والتخصصات.