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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل موظف بالمعاش فى طوخ لـ 11 أغسطس

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات بنها بـ محافظة القليوبية تأجيل نظر قضية مقتل موظف بالمعاش مقيم بقرية الصفا بدائرة مركز شرطة طوخ على يد شخص 19 عاما لجلسة 11 أغسطس المقبل لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين كطلب الدفاع مع استمرار حبس المتهم.


كان اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ  بمقتل موظف بالمعاش مقيم بقرية الصفا التابعة للوحدة المحلية ببلتان على يد شخص 19 عاما.


وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن المجنى عليه تلقى 10 طعنات بالجسد وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء حاتم الحداد مدير مباحث المديرية والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية.


وتمكن الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط المتهم وهو عامل يعمل بالأجر وقام بقتل المجنى عليه وطعنه عدة طعنات بجسده وتم التحفظ على المتهم.


وأكدت تحريات المباحث حول الواقعة أن المتهم قتل عمدا المجنى عليه بأن عقد العزم وبيت النية على قتله حال مقاومة المجنى عليه له خلال سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى باستخدام سلاح أبيض سكين حيث تربص للمجنى عليه قبالة مسكنه وما أن سنحت له الفرصة هجم عليه وعند سرقته قاوم المجنى عليه فأرداه قتيلا غارقا فى دمائه بـ 10 طعنات بالعنق والجسد.


واعترف المتهم أمام النيابة بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحريات وشهادة الشهود حيث أحدث به إصابته بالعنق باستخدام السلام المضبوط بأن قام عقب سقوط المجنى عليه أرضا بدفع رأسه للخلف وإسداء الطعنات بالعنق لإنهاء مقاومته، كما أدلى المتهم بوصف تفصيلى لمكان ارتكاب الواقعة، كما قام بمحاكاة ارتكابه للواقعة تفصيلا على ذات النحو الوارد بأقواله فى التحقيقات.


ثم أمرت النيابة بحبس المتهم بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها ذمة التحقيقات كما قررت بالتصريح بدفن جثة المجنى عليه عقب مناظرة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود عيان الواقعة.

 

كما قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لمقاول وصاحب مكتب مقاولات وتوريدات عمومية وألزمته بالمصاريف وحرمانه من مزاولة المهنة 3 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على مستندات تخص مكتب بريد بطوخ.


وأوضحت المحكمة أن قرار الإحالة للمتهم أكد أنه فى غضون عام 2019 لدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية بصفة المتهم مكلف بخدمة عامة مقاول بناء من المسند إليهم أعمال تطوير مكتب بريد العمار استولى بغير حق وبنية التملك علي أوراق ومستندات خاصة بمكتب البريد بالدور الثالث مبني البريد وهي "مستندات حفظ عام 2017 خاصة بعمليات السحب والايداع للعملاء"، والمملوكة لمكتب البريد وكان ذلك دون وجه حق وبنية تملكه أضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها كما أنه أضر بأموال ومصالح الجهة التي يتصل بها بحكم عمله مما اضاع عليها أوراق ومستندات.

القليوبية أمن القليوبية طوخ محكمة جنايات بنها

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