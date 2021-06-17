عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسامة الأزهري يعرض بدائع الإمام فخر الدين الرازي في حديثه عن الصلاة

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري  أحد علماء الأزهر الشريف إن من بدائع الإمام فخر الدين الرازي: قال رحمه الله في التفسير الكبير المسمى: (مفاتيح الغيب) وهو يتحدث عن الصلاة : (فإذا أردت أيها العبد الشروع في هذا المعراج فتطهر أولاً ، لأن المقام مقام القدس ، فليكن ثوبك طاهراً ، وبدنك طاهراً لأنك بالوادي المقدس طوى.

وأضاف الأزهري عبر صفحته على الفيسبوك:  وأيضاً فعندك ملك وشيطان ، فانظر أيهما تصاحب : ودين ودنيا ، فانظر أيهما تصاحب : وعقل وهوى ، فانظر أيهما تصاحب : وخير وشر ، وصدق وكذب ، وحق وباطل ، وحلم وطيش ، وقناعة وحرص؛ وكذا القول في كل الأخلاق المتضادة والصفات المتنافية.
فانظر أنك تصاحب أي الطرفين وتوافق أي الجانبين فإنه إذا استحكمت المرافقة تعذرت المفارقة.

وتابع: ألا ترى أن الصديق اختار صحبة محمد عليه الصلاة والسلام فلزمه في الدنيا ، وفي القبر ، وفي القيامة ، وفي الجنة، وأن كلباً صحب أصحاب الكهف فلزمهم في الدنيا ، وفي الآخرة ، ولهذا السر قال تعالى : { ياأيها الذين ءامَنُواْ اتقوا الله وَكُونُواْ مَعَ الصادقين }

في سياق آخر قال الدكتور أسامة الأزهري، إن الإمام علي كرم الله وجهه ، كان باب العلوم والمعارف ، ووهبه الله صفات وخصائص لم يهبها لأحد غيره من الصحابة، موضحاً أنه كان يتسم بالمواهب والمهارات والملكات وعلوم صناعة القضاء.
وأضاف الأزهري خلال برنامج «رجال حول الرسول» المذاع عبر فضائية «dmc»، 
، إن الإمام علي بن طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه ، له في الإسلام مكانة كبيرة للغاية حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حب علي «لا يحبك إلا مؤمن، ولا يغبطك إلا منافق».

وكشف الدكتور أسامة الأزهرى، أحد علماء الأزهر الشريف، كيف بنيت لدى سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه شخصية القاضي، متابعا: كان سيدنا على متهيب أن يخوض مهنة القضاء، ولكن كيف سطعت شمس القضاء فى صدره.

وأضاف أن الإمام ابن ماجة نقل عن سيدنا على بن أبى طالب قوله بعثنى رسول الله إلى اليمن قاضيا – وكانت هذه أول بعثة دبلوماسية يخرج فيها على بن أبى طالب قاضيا - وبعثه رسول الله لليمن ليقول على لرسول الله صلى الله عليه وسمل أبعثنى وأنا شاب أقضى بينهم ولا أدرى ما القضاء، فقال: فضرب رسول الله بيده في صدرى وقال اللهم أهدى قلبه وثبت لسانه فقال على بن أبى طالب: ما شككت بعدها في قضاء بين اثنين وذلك بالتجربة والممارسة.

وتابع الدكتور أسامة الأزهرى: سيدنا على بن أبى طالب عمره ما عرضت عليه قضية فالتبست عليه قط أو اضطرب فيها أو تلجلج، وما طرح عليه نزاع بين خصمين إلا ووضح له الحق في أول وهلة ببركة رسول الله ودعائه، وكأن الجناب النبوى المعظم تصرف في طبعه تصرفا باطنيا جعل مواهب القضاء الذهنية والعقلية والشخصية تتفجر في باطنيه بالمنح الإلهية تولد في صدره في الحال.

 

أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف الصديق اختار صحبة محمد عليه الصلاة والسلام أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف

ترشيحاتنا

تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني في السعودية.. 24 يونيو

السيسي: تجاوزنا مشكلة الطاقة خلال الـ7 سنوات الماضية

هل الانتخابات الليبية في موعدها وهل يترشح المشير حفتر للرئاسة؟..مصطفى بكرى يجيب

السيسي: نفذنا ملف الإصلاح الاقتصادي دون الخوف من مخاطر القرار الصعب

المصري للدراسات الاستراتيجية يطلق إصدارًا باللغة العربية حول مستقبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

القابضة للصوامع: نستهدف الوصول لـ 3 ملايين ونصف طن قمح ..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم المنيا إلى 4 وفيات و23 مصابا

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

بتوجيه من الرئيس السيسي.. عباس كامل يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي

يخص الوافدين.. قرار عاجل بشأن القادمين إلى الكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

بإطلالة بسيطة.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا » تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ