وكيل الصحة بالفيوم: تراجع ملحوظ فى إصابات كورونا بالمحافظة
أعلن الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بـ الفيوم، أن هناك تراجعا ملحوظا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي صاحبه تراجع نسب الإشغال بالمستشفيات والمناطق المخصصة لاستقبال حالات الااشتباه أو الإصابة بــ "كورونا".
وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم توفير 12 مركزاً لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا موزعين على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 4 مراكز لتطعيم المسافرين لمنع التكدس والزحام تشمل، مركز تطعيمات الشواشنة، ومركز طبي سنورس، ومركز طبي إطسا، ومركز المسافرين بديوان عام مديرية الصحة، موضحاً أنه تم تطعيم 54 ألف مواطن حتى الآن.
و من جانب آخر طالب محافظ الفيوم أعضاء المجلس التنفيذي المنعقد اليوم بديوان عام محافظة الفيوم بتقديم الشكر والتقدير للفرق الطبية بمديرية الصحة والمستشفيات الجامعية، لتحملهم مسئولية ضخمة في ظل أزمة كورونا، واستطاعتهم توظيف الإمكانيات البسيطة المتوفرة في التصدي للأزمة وتجاوزها.