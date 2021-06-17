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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الصحة بالفيوم: تراجع ملحوظ فى إصابات كورونا بالمحافظة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالفيوم أثناء تصريحاته

أعلن الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة  الصحة بـ الفيوم، أن هناك تراجعا ملحوظا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي صاحبه تراجع نسب الإشغال بالمستشفيات والمناطق المخصصة لاستقبال حالات الااشتباه أو الإصابة بــ "كورونا".

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم توفير 12 مركزاً لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا موزعين على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 4 مراكز لتطعيم المسافرين لمنع التكدس والزحام تشمل، مركز تطعيمات الشواشنة، ومركز طبي سنورس، ومركز طبي إطسا، ومركز المسافرين بديوان عام مديرية الصحة، موضحاً أنه تم تطعيم 54 ألف مواطن حتى الآن.

 

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و من جانب آخر طالب محافظ الفيوم أعضاء المجلس التنفيذي المنعقد اليوم بديوان عام محافظة الفيوم بتقديم الشكر والتقدير للفرق الطبية بمديرية الصحة والمستشفيات الجامعية، لتحملهم مسئولية ضخمة في ظل أزمة كورونا، واستطاعتهم توظيف الإمكانيات البسيطة المتوفرة في التصدي للأزمة وتجاوزها.

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الفيوم فيروس كورونا كورونا تراجع ملحوظ وزارة الصحة

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