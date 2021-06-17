مصايف الإسكندرية: ضبط شاب يتعاطى الحشيش ونسب إشغال الشواطئ 75%

ذكرت الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن شاطئ المندرة المجانى استقبل اليوم الخميس، ٥٠ طفلا من ذوى القدرات الذهنية الخاصة والتابعين لجمعية كاريتاس مصر.

وأشارت ادارة المصايف في بيان اليوم الخميس إلى أنه تم تنظيم برنامج ترفيهي للأطفال بالمشاركة مع إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالاسكندرية ومبادرة أبناؤنا فى عيونا التي قدمت برنامج ترفيهي للأطفال بالإضافة إلي توزيع الهدايا واللعب علي أطفال الشاطئ.

وأضاف البيان أن مبادرة خليك إيجابي شاركت أيضا بحمله توعيه بالإجراءات الاحترازيه لفيروس كورونا وإرشادات الحصول على اللقاح، وكذلك التوعيه بأسعار الشواطي وما تقدمه المحافظه والاداره المركزيه للسياحة والمصايف من خدمات للرواد.

وأوضحت الإدارة أن نسب إشغال الشواطئ تراوحت اليوم 25% الى 75% بينما حقق كل من شاطئ جليم العام و ميامي العام و المندرة المجانى نسب إشغال 100%.

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واستقبل موقع الإدارة الالكترونى Www.catr.gov.eg 120 حجز إلكتروني للشواطئ عن باكر الجمعة.

كما تم متابعة نظافة وتعقيم دورات المياة بكافة شواطئ الإسكندرية، ومتابعة أعمال تجهيز دورات مياه اضافية بشاطىء أدوارد خراط بوابة، وتم تنظيف مياه البحر بكل من شاطئ ميامي العام وشاطئ ستانلي السياحى.

وتمكن مفتشو الادارة من ضبط شاب فى شاطئ فريسكا المميز يتعاطى الحشيش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للواقعة.

وتمت مصادرة ٢ شيشة من شاطئ ستانلي و٢ شيشة من شاطئ البيطاش المميز وشيشة واحدة من شاطئ طاحونة المندرة و٢ شيشة من شاطئ إسحاق حلمى وتم طرد الشباب من الشاطئ لعدم التزامهم بأداب وتعليمات الشاطئ وكذلك الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وتؤكد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين وإستفساراتهم على أرقام الشكاوى، وكذلك موقع الإدارة الرسمي Www.catr.gov.eg

وللمساعدة فى كيفية الحجز الإلكتروني هناك فيديو مثبت علي صفحة الإدارة الرسمية موضح به خطوات الحجز الإلكتروني.