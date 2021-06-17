هند صبري تستعرض جمالها في آخر ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة.



وظهرت هند صبري بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانا باللون الأسود واتسم بصيحة الكم الواحد، واعتمدت علي مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على انستجرام.



وشاركت هند صبري، في موسم رمضان الماضي بمسلسل هجمة مرتدة الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.