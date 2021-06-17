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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقلة في تاريخ السينما.. فيلم العارف يتصدر تويتر بعد طرح البرومو الرسمي

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #فيلم_العارف بعد طرح الشركة المنتجة البرومو الرسمي للفيلم.
 

وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي: "‏‎#اعلان_فيلم_العارف
نوع جديد من انواع الافلام المصرية بس بجد هيكون نقلة كبيرة في تاريخ السنما المصرية برااااافو"، و"‏أحمد عز في مكان تاني خالص ‎#اعلان_فيلم_العارف".
 

وقال آخرون: "‏الاعلان بيقول انه فيلم حلو بس اتمني ان القصه تكون كمان حلوة مش مجرد اكشن وحركات والقصه فراغ ..#اعلان_فيلم_العارف" و"‏‎#اعلان_فيلم_العارف حاجة عظمة".

 

وتمكن فريق عمل فيلم “ العارف ..عودة يونس ” ، من لفت الانظار بمجرد طرح بوسترات العمل، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن العمل عقب طرح البرومو الخاص به : 

 

1-فيلم " العارف .. عودة يونس " بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون.

 

2-  إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير . 

 

3-  تم تصوير الفيلم  بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا .
 

4- استخدم  الفنان أحمد فهمي  خدعة للترويج للعمل حيث اوهم متابعيه ان حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لانه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم . 

 

5- يبتعد أحمد فهمى فى فيلم العارف عن اللون الكوميدى .

 

6-  استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

 

7- العمل من المقرر طرحه يوم 14 من الشهر القادم .

احمد فهمي احمد عز فيلم العارف عودة يونس محمود حميدة مصطفى خاطر

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