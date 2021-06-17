نقلة في تاريخ السينما.. فيلم العارف يتصدر تويتر بعد طرح البرومو الرسمي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج #فيلم_العارف بعد طرح الشركة المنتجة البرومو الرسمي للفيلم.



وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي: "‏‎#اعلان_فيلم_العارف

نوع جديد من انواع الافلام المصرية بس بجد هيكون نقلة كبيرة في تاريخ السنما المصرية برااااافو"، و"‏أحمد عز في مكان تاني خالص ‎#اعلان_فيلم_العارف".



وقال آخرون: "‏الاعلان بيقول انه فيلم حلو بس اتمني ان القصه تكون كمان حلوة مش مجرد اكشن وحركات والقصه فراغ ..#اعلان_فيلم_العارف" و"‏‎#اعلان_فيلم_العارف حاجة عظمة".

وتمكن فريق عمل فيلم “ العارف ..عودة يونس ” ، من لفت الانظار بمجرد طرح بوسترات العمل، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن العمل عقب طرح البرومو الخاص به :

1-فيلم " العارف .. عودة يونس " بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون.

2- إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير .

3- تم تصوير الفيلم بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا .



4- استخدم الفنان أحمد فهمي خدعة للترويج للعمل حيث اوهم متابعيه ان حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لانه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .

5- يبتعد أحمد فهمى فى فيلم العارف عن اللون الكوميدى .

6- استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

7- العمل من المقرر طرحه يوم 14 من الشهر القادم .