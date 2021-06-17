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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: مصر قدمت شهداء ومصابين كثر على مدار 7 سنوات.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعادته بلقاء  وزراء ومسؤولي الإعلام العربي، قائلا:" أرحب بكم في مصر بلدكم وبلد العرب جميعًا، فالعالم العربي يبدو مستهدفا في استقراره وازدهاره".

 

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال لقائه بوزراء ومسؤولي الإعلام العرب اليوم، :" يتمثل التحدي الأول  أمام وطننا العربي في التطرف وعدم الاستقرار، ومن زمن ليس بالبعيد كانت مصر هدفا للإرهاب الذي أراد أن يقيم دولته على أنقاض حضارة، وتزامنا مع ذلك وجود أهداف أخرى تقوّض مفهوم الدولة الوطنية لصالح أفكار متطرفة".

 

وأوضح الرئيس السيسي:" لو كان قُدر لمصر الوقوع تحت وطأة التطرف لـ تداعت باقي دول المنطقة تباعا، ولكن الشعب المصري استطاع بقدرته التصدي لما كان يحاك لوطنه لتبدأ مصر مسيرة التنمية".

 

وتابع الرئيس السيسي:" نحن قدمنا شهداء ومصابين كثر من الضباط والجنود في الشرطة والجيش والقضاء ومن كافة أطياف المجتمع على مدار الـ 7 سنوات الماضية"، مضيفا:" مصر وضعت نصب أعينها تعويض ما فات وبدء مسيرة البناء والتنمية لكي تكون زخرا لأشقائها كما كانت".

 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزراء ومسئولي الإعلام العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية  إن الرئيس رحب بوزراء الإعلام العرب، مؤكداً حرص مصر على تعزيز دور الإعلام العربي والوطني، ليواكب الطفرات السريعة التي شهدها مجال الإعلام خلال السنوات الأخيرة، ونظراً لأهميته الاستراتيجية في مساندة الجهود الوطنية في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والتنمية.

 

جاء ذلك من خلال المساعدة في رصد مطالب الجماهير، وتوعية الرأي العام بدعم مؤسسات الدولة ومخاطر التماشي مع الدعوات الهدامة التي تستهدف نشر الفوضى، والتحذير من الأهداف الخبيثة للجماعات الإرهابية، وتفنيد مزاعمها المغلوطة التي تتعارض كلياً مع تعاليم الدين الإسلامي، وتستهدف بالأساس المساس بكيان الدولة الوطنية.

السيسي الرئيس السيسي الاعلام

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