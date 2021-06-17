تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق فى طوخ إلى 10 أغسطس

قررت محكمة جنايات بنها تأجيل نظر قضية مقتل سائق "توك توك" وسرقة مركبته ودفنه بأرض زراعية بقرية المنزلة بدائرة مركز شرطة طوخ إلى جلسة 10 أغسطس المقبل لمناقشة الطبيب الشرعى مع استمرار حبس المتهمين.



وتعود الواقعة إلى عندما اللواء مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ بورود بلاغ من أهالى قرية المنزلة بعثورهم على جثة فى مدفونة بأرض زراعية بالقرية وانتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المركز، وتبين أن الجثة لشخص فى العقد الرابع من العمر مقتولا ومدفونا بالأرض، وتبين أن الجثة مقتولة بطريق الخنق ويرتدى قميصا أسود وبنطالا وتم نقل الجثة للمستشفى.

وجرى تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين هما "محمد ر"، 22 عاما- عامل بمصنع ومقيم عرب الحصة المطرية القاهرة، و"إسلام ع" 22 عام من قرية المنزلة بطوخ، وله عنوان آخر بالمطرية القاهرة و"عاصم ر" 17 سنة بائع خضراوات مقيم سنديون قليوب.

كما تبين تحريات رجال المباحث أن المتهمين الأول والثانى استدراجا المجنى عليه بحجة توصيلهما إلى مدينة طوخ وعقب وصولهما إلى قرية المنزلة قام المتهم الأول بخنق المجنى عليه من رقبته إلا أن المجنى عليه قاوم فقام المتهم الثانى بإحاكم قبضته فخارت قواه وتيقنا من وفاته ثم قاما بسرقة متعلقاته الشخصية والتوك توك، وقاما بدفن المجنى عليه بأرض زراعية.

وكشفت التحريات أن المتهم الثالث علم بوقوع الجريمة وأعان المتهمين على الفرار بأن أواهم بمنزله على النحو المبين بالتحقيقات كما أخفى مركبة التوك توك الخاصة بالمجنى عليه مع علمه بذلك.

وأحيل المتهمين للنيابة التى قررت بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها حبسهم على ذمة التحقيقات ، كما أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

وبسؤال أحد الشهود أقر بأنه حال تواجده بالأرض الزراعية خاصته على الطريق المؤدى لقرية المنزلة بدائرة مركز شرطة طوخ أبصر حذاء رجالى أسود اللون ملقى بجانب غرفة قام ببنائها فى أرضه فتوجه صوب الحذاء فأبصر آثار دماء واشتم رائحة كريهة وبالحفر الخفيف ازدادت الرائحة الكريهة فأوقف الحفر وعلى الفور أبلغ الشرطة التى حضرت وأكملت الحفر وتبين وجود الجثة.