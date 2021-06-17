عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق فى طوخ إلى 10 أغسطس

صدى البلد

قررت محكمة جنايات بنها تأجيل نظر قضية مقتل سائق "توك توك" وسرقة مركبته ودفنه بأرض زراعية بقرية المنزلة بدائرة مركز شرطة طوخ إلى جلسة 10 أغسطس المقبل لمناقشة الطبيب الشرعى مع استمرار حبس المتهمين.


وتعود الواقعة إلى عندما اللواء مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ بورود بلاغ من أهالى قرية المنزلة بعثورهم على جثة فى مدفونة بأرض زراعية بالقرية وانتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المركز، وتبين أن الجثة لشخص فى العقد الرابع من العمر مقتولا ومدفونا بالأرض، وتبين أن الجثة مقتولة بطريق الخنق ويرتدى قميصا أسود وبنطالا وتم نقل الجثة للمستشفى.

وجرى تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين هما "محمد ر"، 22 عاما- عامل بمصنع ومقيم عرب الحصة المطرية القاهرة، و"إسلام ع" 22 عام من قرية المنزلة بطوخ، وله عنوان آخر بالمطرية القاهرة و"عاصم ر" 17 سنة بائع خضراوات مقيم سنديون قليوب.

كما تبين تحريات رجال المباحث أن المتهمين الأول والثانى استدراجا المجنى عليه بحجة توصيلهما إلى مدينة طوخ وعقب وصولهما إلى قرية المنزلة قام المتهم الأول بخنق المجنى عليه من رقبته إلا أن المجنى عليه قاوم فقام المتهم الثانى بإحاكم قبضته فخارت قواه وتيقنا من وفاته ثم قاما بسرقة متعلقاته الشخصية والتوك توك، وقاما بدفن المجنى عليه بأرض زراعية.

وكشفت التحريات أن المتهم الثالث علم بوقوع الجريمة وأعان المتهمين على الفرار بأن أواهم بمنزله على النحو المبين بالتحقيقات كما أخفى مركبة التوك توك الخاصة بالمجنى عليه مع علمه بذلك.

وأحيل المتهمين للنيابة التى قررت بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها حبسهم على ذمة التحقيقات ، كما أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

وبسؤال أحد الشهود أقر بأنه حال تواجده بالأرض الزراعية خاصته على الطريق المؤدى لقرية المنزلة بدائرة مركز شرطة طوخ أبصر حذاء رجالى أسود اللون ملقى بجانب غرفة قام ببنائها فى أرضه فتوجه صوب الحذاء فأبصر آثار دماء واشتم رائحة كريهة وبالحفر الخفيف ازدادت الرائحة الكريهة فأوقف الحفر وعلى الفور أبلغ الشرطة التى حضرت وأكملت الحفر وتبين وجود الجثة.

محكمة جنايات بنها طوخ توك توك القليوبية

موضوعات متعلقة

المشدد 15 عاما للمتهم بالاستيلاء على مستندات مكتب بريد طوخ

تجديد حبس المتهمة بقتل طفل وإلقاء جثته فى رشاح شبين القناطر

ترشيحاتنا

تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني في السعودية.. 24 يونيو

السيسي: تجاوزنا مشكلة الطاقة خلال الـ7 سنوات الماضية

هل الانتخابات الليبية في موعدها وهل يترشح المشير حفتر للرئاسة؟..مصطفى بكرى يجيب

السيسي: نفذنا ملف الإصلاح الاقتصادي دون الخوف من مخاطر القرار الصعب

المصري للدراسات الاستراتيجية يطلق إصدارًا باللغة العربية حول مستقبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

القابضة للصوامع: نستهدف الوصول لـ 3 ملايين ونصف طن قمح ..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم المنيا إلى 4 وفيات و23 مصابا

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

بتوجيه من الرئيس السيسي.. عباس كامل يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي

يخص الوافدين.. قرار عاجل بشأن القادمين إلى الكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

بإطلالة بسيطة.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا » تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ