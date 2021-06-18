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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قفط يطالبون بإنشاء مطب صناعي أمام مدخل قرية القلعة للحد من الحوادث

صدى البلد

ناشد المواطن أحمد جمال الزين، القاطن بمركز قفط في محافظة قنا، عبر رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين، عمل مطب صناعي بالمواصفات القانونية على مداخل مركز قفط ومدخل قرية القلعة.

وقال في رسالته: "إن الطريق سريع ويتسبب في وقوع حوادث فضلا عن وجود عدد من المدارس بهذه المنطقة، فإنه يشكل خطرا على حياتهم، لافتا إلى أنه منذ عامين وقع حادث توفي فيه أحد التلاميذ".

وأضاف: نرجو عمل مطبات صناعية بالمواصفات القانونية على مداخل مركز قفط ومدخل قرية القلعة لأن هذا الطريق هو طريق سريع ويعبر من هذا الطريق كثير من الأهالي وأطفال المدارس . وتكثر الحوادث في مخارج مركز قفط  من سيارات ومن الأهالي وأطفال المدارس نتيجة السرعة الجنونية للسيارات على هذا الطريق، مناشدا  اللواء أشرف الداودي محافظ قنا و رئيس مركز المدينة قفط، الموافقة على  إنشاء مطب صناعي لحماية أرواح أبنائهم والحد من الحوادث.


للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
+965 6767 4030


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

قفط قنا قرية القلعة محافظ قنا أشرف الداودي مطب صناعي

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