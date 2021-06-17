مصدر أمنى ينفى قيام شخص بالشروع فى قتل طبيبة بالشرقية

نفى مصدر أمنى، صحة ما جاء بمقطع فيديو متداول عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخص بالشروع فى قتل طبيبة لملامستها مرآة سيارته دون قصد في الشرقية.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام الطبيبة فى وقت سابق بتحرير محضر يتضمن إتهامها لقائد السيارة "مرتكب الواقعة" باصطدامه بها حال سيرها بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق في الشرقية وإحداث إصابتها بكسور وكدمات متفرقة لملامستها مرآة سيارته دون قصد.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة معللاً ذلك لتعرضه لغيبوبة سكر.