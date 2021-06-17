جامعة الدول العربية: تضامن عربي كامل مع قرار مصر والسودان بشأن اللجوء إلى مجلس الأمن

قال ماجد عبد الفتاح، مندوب الجامعة العربية للأمم المتحدة، إن الجامعة العربية خلال اجتماعها الأخير دعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤلياته حول سد النهضة وإتخاذ الإجراءات اللازمة الفعالة من أجل الوصول إلى إتفاق عادل ملزم قانونا يراعي مصالح الدول الثلاث.



وأضاف “ماجد عبد الفتاح” خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة “الحياة”، أن الجامعة العربية تدعو العضو العربي في مجلس الأمن واللجنة المكلفة بمتابعة تطورات ملف سد النهضة، من أجل تكثيف جهودها والتنسيق بين الدول من أجل الوصول إلى حلول.



وأشار مندوب الجامعة العربية للأمم المتحدة: إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل للمجموعة العربية على مستوى السفراء للاستماع إلى طلبات كلا من مصر والسودان فيما يخص اللجوء إلى مجلس الأمن، مشددا على أن هناك تضامن موحد من قبل كافة الدول العربية تجاة قضية سد النهضة.



ولفت إلى أن المجموعة العربية تقدد دعمها الكامل لتحركات مصر والسودان تجاة مجلس الأمن من أجل الوصول إلى حلول حول قضية سد النهضة.



وكشف عن أن المجموعة العربية على مستوى السفراء يهدف إلى إتاحة فرصة زمنية مناسبة لمصر والسودان، من أجل تجهيز الملفات والحجج الخاصة بهم، موضحا أن الاجتماع سيشمل تناول عدد كبير من المحاور الخاصة بالقضية.



وأكد أن هناك توافق عربي كامل على هذا التحرك هذه المرة، خاصة وأن السودان حاليا انضم لتحرك اللجوء إلى مجلس الأمن، بعد أن كان مترددة بعض الشيء.

