محافظ الغربية: 5 أفدنة ومنزل لكل مواطن بالأراضي المستصلحة

علق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين محافظة الوادي الجديد من ناحية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، من ناحية أخرى؛ وذلك لاستخدام مساحات من الأراضي بالوادي الجديد لصالح هذه المحافظات.

وقال رحمي، خلال مداخلة مع برنامج “المصري أفندي” المذاع عبر قناة “المحور”، أن ذلك ضمن توجه الدولة لتنفيذ مشروع الجذب السكاني، ونقل المواطنين من التكدس فى وادى النيل إلى الأراضي الصحراوية التى تم استصلاحها.

وأوضح رحمي: على أي مواطن يريد الحصول على أراض زراعية بالوادي الجديد، الذهاب إلى مكتب الخدمات بالمحافظة، وملء استمارة طلب الانتقال إلى الوادي الجديد.

وأوضح محافظ الغربية، سيتم اختيار المواطنين الذين ستنطبق عليهم شروط الانتقال، لافتا أن 300 أسرة من طنطا قامت بزيارة الوادي الجديد والاطلاع على الأراضي.

وتابع محافظ الغربية: سيتم توفير 5 أفدنة، ومنزل لكل مواطن، لافتا أن ثمن الأراضي لأهالي المحافظات الثلاث ستكون بنصف الثمن في محافظة الوادي الجديد.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين محافظة الوادي الجديد من ناحية، ومحافظات: المنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، من ناحية أخرى؛ وذلك لاستخدام مساحات من الأراضي بالوادي الجديد لصالح هذه المحافظات.

ووقع البروتوكولات الثلاثة كل من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد.

وتتعلق هذه البروتوكولات بتخصيص مساحات من الأراضي القابلة للزراعة في محافظة الوادي الجديد لصالح المحافظات الثلاث؛ ضمن المشروع القومي للجذب السكاني للأراضي الجاهزة للاستصلاح الزراعي لحل أزمة عدم وجود ظهير صحراوي لتلك المحافظات، مما يسمح لها بالتمدد العمراني، كما تهدف هذه البروتوكولات إلى تحسين الدخول والظروف المعيشية للمنتفعين في مناطق الاستصلاح؛ للخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء الشاسعة ومضاعفة المساحة، وذلك من خلال إقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة في المناطق المستهدفة.

وعقب التوقيع، أوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي في إطار المشروع القومي للجذب السكاني، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف جذب المزيد من السكان لاستصلاح وتعمير المحافظات غير المأهولة، وتحقيق الاستفادة من خبرات المزارعين في المحافظات المزدحمة بالسكان في نطاق الوادي الضيق.

وقال وزير التنمية المحلية: “تستهدف هذه البروتوكولات تشجيع إقامة مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة من المنتفعين وإيجاد فرص عمل جديدة لها، تتسم بصفة الاستمرارية وذات دخول مقبولة بالمحافظة، عبر إقامة مشروعات صغيرة مرتبطة بالتنمية الزراعية، وكذا المساهمة في تقليل فجوة الاستيراد من المحاصيل الزراعية، ولا سيما القمح والبقوليات، بالإضافة إلى إعداد جيل جديد من المنتفعين في مجالات استصلاح الأراضي وتعميرها؛ حيث سيتم تخصيص مساحات من الأراضي القابلة للاستصلاح بسعر رمزي للمنتفعين من المحافظات الثلاث، بنظام الإيجار مع إمكانية الشراء حال توافر الجدية في عملية الزراعة وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن”.

من جانبه، أوضح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن محافظة الوادي الجديد من المحافظات الصحراوية ذات البعد الاستراتيجي المهم، كما أنها تعد إحدى المحافظات الواعدة التي تعتبر بوابة الأمل للعبور إلى المستقبل، وتحريك قاطرة التنمية بجنوب الصعيد؛ نظراً لما تمتلكه من مقومات تنموية متنوعة، مشيرا إلى أنها من أكبر محافظات الجمهورية؛ حيث تمثل 44% من إجمالي مساحة الجمهورية، وتبلغ الأرض الصالحة للزراعة بها نحو 6 ملايين و500 ألف فدان.