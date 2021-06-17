السيسي: نفذنا ملف الإصلاح الاقتصادي دون الخوف من مخاطر القرار الصعب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر وضعت استراتيجيتها للتنمية المستدامة وفق رؤية 2030 والتي نجحت مرحلتها الأولى في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال اجتماعه مع وزراء ومسؤولي الإعلام العرب، أنه نتيجة للإصلاح الاقتصادي ارتفعت موارد الدولة واستطاعت توجيهها نحو ما يحتاجه المواطن في قطاعي الصحة والتعليم.

وتابع الرئيس السيسي، أن مصر تواجه مشاكلها بتجرد وليس بـ تصور سياسي كان من الضروري تنفيذ ملف الاصلاح الاقتصادي بدون الخوف من مخاطر اتخاذ القرار الصعب، وكان لدينا ثقة في المصريين لتفهم أن مسار الإصلاح له تكلفة واتخذنا القرار ونفذنا المسار الإصلاحي.

وأردف الرئيس السيسي: "رغم جائحة كورونا، مازالت مصر تحقق معدل تقدم مناسب في ظل المسار الذي انتهجته الدولة المصرية وكان الهدف من قرار الإصلاح هو مصلحة الوطن".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزراء ومسئولي الإعلام العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، والذي شهد التوافق بشأن إعداد استراتيجية عربية إعلامية موحدة، خاصةً في ظل بزوغ الإعلام الرقمي والمحتوى الإعلامي العصري وضرورة النظر في أنسب آليات للاستفادة منه، وذلك بهدف العمل على التوعية الإعلامية للأجيال المستقبلية، فضلاً عن الدور الحيوي للإعلام في دعم الأمن القومي العربي وتعزيز بناء المؤسسات، وكذا ترسيخ أواصر الأخوة بين العالم العربي.

وتطرق الحوار إلى التجربة المصرية التنموية، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أن مصر اتخذت قراراً استراتيجياً بالمضي قدماً في مسارين متوازيين، وهما مسار مكافحة الإرهاب ومسار البناء والتعمير، إلى جانب مواجهة مشاكلها بتجرد حقيقي، ثقةً في وعي الشعب المصري وتفهمه لجدوى مسار الإصلاحات الهيكلية، مع إدراك حتمية تطوير البنية التحتية على كافة المحاور للارتقاء بتنافسية الاقتصاد، والذي قطعت الدولة فيه شوطاً كبيراً، إلا أن مصر ما تزال في بداية مشوارها التنموي، حيث تتجاوز طموحات الشعب المصري ما تحقق حتى الآن.