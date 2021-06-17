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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القابضة للصوامع: نستهدف الوصول لـ 3 ملايين ونصف طن قمح ..فيديو

القمح
القمح

قال دكتور ياسر توفيق،  رئيس قطاع الإستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين إن حجم الأقماح التى تم استلامها حتى الآن 3 ملايين و320 ألف طن ونستهدف الوصول لـ3 ملايين ونصف طن، حيث  وصلنا لـ 92% من المستهدف للموسم الجارى. 

وأضاف توفيق خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد” ، أن التسعير العادل الذي تم تحديده لأردب القمح كان من 3 أشهر مشيرا إلى ن أسعار أردب القمح وصلت إلى 725 و 715 و 705 .

 

وتابع  رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ، أن انتاج مصر من الأقماح المحلية قد يصل إلى 9 ملايين طن ، ولكن يتم توريد أكثر من 3 ملايين طن.

 

وأشار توفيق إلى أن هناك 74 صومعة على مستوى محافظات الجمهورية ، مؤكدا أن هناك صوامع لتخزين القمح بطاقة  30 الف طن وصوامع 60 الف طن وصوامع 90 ألف طن. 

 

قال المتحدث باسم وزارة التموين  أحمد كمال اليوم ، إن الحكومة اشترت 3.4 مليون طن من القمح منذ بداية موسم الحصاد المحلي.

وكان وزير التموين علي المصيلحي قد أكد في مايو الماضي، أن مصر – أكبر مستورد للقمح عالميا- لديها احتياطي استراتيجي يكفي لتغطية استهلاك 5.9 أشهر.

وأضاف المصيلحي أن الحكومة، التي تأمل في شراء 3.6 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين هذا الموسم، اشترت حتى الآن 2.9 مليون طن.

 

علي المصيلحي وزير التموين وزارة التموين تخزين القمح محافظات الجمهورية

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