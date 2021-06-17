اجتماع طارئ لـ "صيادلة الفيوم" عن تكليف دفعتي 2018 / 2019..صور

عقد مجلس نقابة الصيادلة بـ الفيوم برئاسة الدكتور ربيع جابر السوداني، اجتماعا طارئا مع خريجي كليات الصيدلة لاستكمال إجراءات التجهيز لأولى جلسات الطعن علي قرار وزيرة الصحة. بشأن تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و 2019.

حضر الاجتماع حسن مصطفى أمين صندوق النقابة، ومحمد شاهين المستشار القانوني.

أكد الدكتور ربيع جابر السوداني نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم، أنه في تواصل دائم مع النقابات الفرعية والنقابة العامة التي استمرت في إرسال إنذارات لوزيرة الصحة، إضافة إلى رفع قضايا في مجلس الدولة عن طريق محامي النقابة.

وأكد" نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم " علي ضرورة التواصل مع كل الجهات السيادية والتنفيذية والنواب بمحافظة الفيوم لمناقشة أضرار قرار التكليف الخاص بالدفعتين 2018 و 2019 ودعمهم الكامل للأزمة.

وأوضح محمد شاهين المستشار القانوني لنقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم أن محكمة القضاء الإداري حددت جلسة 20 يونيو، لنظر الدعوى والتي تطالب بإلغاء قرار وزيرة الصحة بشأن تكليف الصيادلة.

وتابع " المستشار القانوني لنقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم " أن التكليف في ذاته مهمة وطنية فكان مقصده وغايته تقديم خدمات وطنية عن طريق الاستفادة من أبنائه الطلاب الذين صابروا ودرسوا واجتهدوا حتي يكونوا ذخيرة الوطن من كفاءات علمية لتقديم يد العون ورد جزء من مسئوليتهم إلي هذا الوطن فالتكليف حق أصيل لأبنائه من خريجي كليات الصيدلة.

a9c5c670-ab02-4206-83cf-db65b75501bf

dbcd03ca-584f-4e49-b2da-b0bb933b58e7

28c7666c-fd57-45fe-b2a9-5538ff134799