عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع طارئ لـ "صيادلة الفيوم" عن تكليف دفعتي 2018 / 2019..صور

مجلس نقابة الصيادلة
مجلس نقابة الصيادلة أثناء الاجتماع

عقد مجلس نقابة الصيادلة بـ الفيوم برئاسة  الدكتور ربيع جابر السوداني، اجتماعا طارئا مع   خريجي كليات الصيدلة لاستكمال إجراءات التجهيز لأولى  جلسات الطعن علي قرار وزيرة الصحة. بشأن تكليف الصيادلة  دفعتي 2018 و 2019. 

حضر الاجتماع حسن مصطفى أمين صندوق النقابة، ومحمد شاهين المستشار القانوني. 

 

أكد الدكتور ربيع جابر السوداني نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم، أنه في تواصل دائم مع النقابات الفرعية والنقابة العامة التي استمرت في إرسال إنذارات لوزيرة الصحة، إضافة إلى رفع قضايا في مجلس الدولة عن طريق محامي النقابة.

 

وأكد" نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم  " علي ضرورة التواصل مع كل الجهات السيادية والتنفيذية والنواب بمحافظة الفيوم لمناقشة أضرار قرار التكليف الخاص بالدفعتين 2018 و 2019  ودعمهم الكامل للأزمة.

وأوضح محمد شاهين المستشار القانوني لنقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم أن محكمة القضاء الإداري  حددت جلسة  20 يونيو، لنظر الدعوى  والتي تطالب بإلغاء  قرار وزيرة الصحة بشأن تكليف الصيادلة.

 

محافظ الفيوم: إطلاق أسماء 14 شهيداً على الشوارع والمدارس والميادين تقديراً لما قدموه من تضحيات

وتابع " المستشار القانوني لنقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم " أن التكليف  في ذاته مهمة وطنية فكان مقصده وغايته تقديم خدمات وطنية عن طريق الاستفادة من أبنائه الطلاب الذين صابروا ودرسوا واجتهدوا حتي يكونوا ذخيرة الوطن من كفاءات علمية لتقديم يد العون ورد جزء من مسئوليتهم إلي هذا الوطن فالتكليف حق أصيل لأبنائه من خريجي كليات الصيدلة.

a9c5c670-ab02-4206-83cf-db65b75501bf
a9c5c670-ab02-4206-83cf-db65b75501bf
dbcd03ca-584f-4e49-b2da-b0bb933b58e7
dbcd03ca-584f-4e49-b2da-b0bb933b58e7
28c7666c-fd57-45fe-b2a9-5538ff134799
28c7666c-fd57-45fe-b2a9-5538ff134799
195dcf29-5999-4dba-885a-8bf01116698e
195dcf29-5999-4dba-885a-8bf01116698e
الفيوم نقابة الصيادلة نقيب الصيادلة تكليف الصيادلة وزيرة الصحة

ترشيحاتنا

لا نهدف للسيطرة.. السيسي: لا نتدخل في شئون الدول ولا نملك أجندات

تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني في السعودية.. 24 يونيو

السيسي: تجاوزنا مشكلة الطاقة خلال الـ7 سنوات الماضية

هل الانتخابات الليبية في موعدها وهل يترشح المشير حفتر للرئاسة؟..مصطفى بكرى يجيب

السيسي: نفذنا ملف الإصلاح الاقتصادي دون الخوف من مخاطر القرار الصعب

المصري للدراسات الاستراتيجية يطلق إصدارًا باللغة العربية حول مستقبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم المنيا إلى 4 وفيات و23 مصابا

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

بتوجيه من الرئيس السيسي.. عباس كامل يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي

يخص الوافدين.. قرار عاجل بشأن القادمين إلى الكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

بإطلالة بسيطة.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا » تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ