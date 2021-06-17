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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا عبد العزيز تتألق برفقة مصطفى فهمى من كواليس "الحرير المخملي"

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

شاركت الفنانة دنيا عبدالعزيز، جمهورها صورة جديدة من كواليس مسلسل "الحرير المخملي" وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصورو الفيديوهات "انستجرام".


وظهرت دنيا عبد العزيز بصحبة الفنان مصطفي فهمي، وعلقت: "كواليس مسلسل الحرير المخملي إخراج أحمد حسن".


مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.


ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، كبير القرية في عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحديث.

دنيا عبدالعزيز مصطفى فهمي مسلسل كواليس فيديوهات من كواليس العلاقات الأسرية

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