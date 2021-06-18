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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هل المصابين بفيروس كورونا يتحصنون بأجسام مضادة؟

صدى البلد

يتساءل الكثير هل يصاب كل شخص أصيب بفيروس كورونا بأجسام مضادة؟ و يجيب الطبيب شاندراشيخار تي ، كبير أخصائي العناية المركزة في مستشفى فورتيس هيرانانداني بالهند ان الأجسام المضادة هي في الأساس بروتينات تتولد في جسم الإنسان استجابة للفيروسات مما يساعد على محاربة نفس الشيء، ومع ذلك ، فإن جسم كل شخص يستجيب بشكل مختلف. 

من المحتمل أن الفيروس قد لا يغزو مجرى الدم أو ينتشر إلى الرئتين مما يؤدي بدوره إلى تقليل عدد الأجسام المضادة، لكن هناك عوامل أخرى لها دور تلعبه، ويتعلق الأمر بالمناعة الكلية وليس فقط الأجسام المضادة.

تنقسم المناعة إلى قسمين - الخلايا التائية والخلايا البائية، لا يوجد مؤشر للخلايا التائية ولكنها تظل تعمل وتواصل توفير الأمان ضد عدد من العدوى والفيروسات. 

على سبيل المثال ، هناك أشخاص يصابون بالعدوى حتى مع التعرض البسيط لأي فيروس وهناك آخرون لا يصابون حتى بعد التعرض أكثر من المعتاد في كلتا الحالتين ، تخلق الخلايا التائية دفاعًا.

تشكل الأجسام المضادة بعد العدوى الخلايا البائية في جسم الإنسان، ومن ثم تضيف الأجسام المضادة لـ Covid أيضًا إلى الخلايا البائية.

 كل من الخلايا التائية والخلايا البائية مهمة لتحقيق سلامة أفضل ضد أي عدوى في الشخص.

هل ترتبط شدة الإصابة بـ COVID بتطور الأجسام المضادة؟

لا يتعلق الأمر فقط بخطورة العدوى ، بل يتعلق بكمية العدوى التي غزت دم الشخص أو رئتيه، تحمي الأجسام المضادة الشخص من شدة العدوى ولكنها ليست ضمانًا لعدم الإصابة أبدًا.

 كما أن كوفيد ليس مجرد عدوى رئوية ، لأنه يؤثر على أعضاء متعددة ، ويترك تأثيرات متنوعة على الجسم. وقد لا تساعد الأجسام المضادة التي تم تطويرها ضد سلالة معينة من الفيروس في التعافي من تلك التأثيرات.

ومن ثم فإن المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة قد يحتاجون إلى التركيز بشكل أكبر على استعادة الصحة العامة باختصار ، إن تطوير الأجسام المضادة هو مسألة ذاتية بحتة. 

إلى جانب الأجسام المضادة ، فإن آلية دفاع الجسم تتعلق بشكل أكبر بالمناعة العامة والأمراض المصاحبة السائدة والحالة الصحية العامة ".

فيروس الأجسام المضادة المناعة تطوير الأجسام المضادة الرئتين

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