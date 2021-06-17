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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: تجاوزنا مشكلة الطاقة خلال الـ7 سنوات الماضية

السيسي
السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في عام 2014 مصر كان بها مشكلة في الطاقة والكهرباء، والبنية الأساسية كانت متهالكة ومتواضعة بشكل كبير.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال اجتماعه مع وزراء ومسؤولي الإعلام العرب: "لم تتوافر فرص لجذب المستثمرين بسبب عدم توافر طاقة كهربائية وطاقة غاز وبنية تحتية سليمة".

وتابع الرئيس السيسي: "خلال الـ  7 سنوات الماضية استطعنا تجاوز مشكلة الطاقة ولدينا فائض حوالي 25 ألف ميجاوات وتم تطوير الموانئ والمطارات وتم تطوير البنية التحتية في مشروع ربط القطار الكهربائي لربط موانئ البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر".

وأكمل الرئيس السيسي: "البنية التحتية في مصر تلقت دفعة هائلة في كافة المجالات وأصبحت مناسبة  كي تتلقى فرص الاستثمار".

 واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزراء ومسئولي الإعلام العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، والذي شهد التوافق بشأن إعداد استراتيجية عربية إعلامية موحدة، خاصةً في ظل بزوغ الإعلام الرقمي والمحتوى الإعلامي العصري وضرورة النظر في أنسب آليات للاستفادة منه، وذلك بهدف العمل على التوعية الإعلامية للأجيال المستقبلية، فضلاً عن الدور الحيوي للإعلام في دعم الأمن القومي العربي وتعزيز بناء المؤسسات، وكذا ترسيخ أواصر الأخوة بين العالم العربي.

كما تطرق الحوار إلى التجربة المصرية التنموية، وأكد الرئيس في هذا السياق أن مصر اتخذت قراراً استراتيجياً بالمضي قدماً في مسارين متوازيين، وهما مسار مكافحة الإرهاب ومسار البناء والتعمير، إلى جانب مواجهة مشاكلها بتجرد حقيقي، ثقةً في وعي الشعب المصري وتفهمه لجدوى مسار الإصلاحات الهيكلية، مع إدراك حتمية تطوير البنية التحتية على كافة المحاور للارتقاء بتنافسية الاقتصاد، والذي قطعت الدولة فيه شوطاً كبيراً، إلا أن مصر ما تزال في بداية مشوارها التنموي، حيث تتجاوز طموحات الشعب المصري ما تحقق حتى الآن.

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