في حواره لـ صدى البلد.. وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية يكشف موعد نتيجة الشهادة الإعدادية واستعدادات امتحانات الثانوية

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية ونعمل علي قدم وساق لتذليل كافة الصعاب للخروج بعملية الامتحانات بالصورة اللائقة كما أنه جاري العمل علي تجهيز الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين والمصححين وتزويدها بوسائل الراحة وكل سبل المعيشة كما انه يتم العمل علي توفير استراحات خاصة بالرجال وأخر خاصة بالسيدات بالإضافة الي انه من المقرر ان يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الأحد القادم من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية..بهذة الكلمات بدء "رمضان عبد الحميد" وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية حديثة لموقع صدي البلد والي نص الحوار.

ما الموعد المحدد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية؟

من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الأحد المقبل عقب عرضها على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وإعلانها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية وخاصة عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق النهائية حتى تكون النتيجة جاهزة على العرض والاعتماد.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 118 ألف طالب وطالبة مقسمين إلى 115 ألفا و77 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة و2965 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و66 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للصم و10 طلاب بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، وذلك أمام 731 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن جميع اللجان الامتحانية كانت جاهزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحان وذلك بعد إجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان من تهوية وإضاءة جيدة, كما أنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانية لمواجهة حالات الطوارئ.

كيف استعدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية لامتحانات الدبلومات الفنية؟

امتحانات الدبلومات الفنية بتعدد أنواعها "الزراعي والصناعي ولتجاري" فقد استعدت الوزارة بمد المديرية بالأدوات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من "كمامات وجل وكحول" كما أنه يتم تطهير المعامل يوميا للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلاب كما انه سوف يتم إتباع نفس الإجراءات الحالية في امتحانات نهاية العام الدراسي.

بخصوص امتحانات الشهادة الثانوية ماهي خطة تعليم الشرقية لاستقبال الامتحانات؟

نعمل علي قدم وساق ونعد جيدا لامتحانات الثانوية العامة ولذا يجب ان نهيب بالسادة أولياء الأمور والطلاب بضرورة حضور التجربة الأخيرة والتي ستكون محاكاه لامتحانات نهاية العام وخاصة وأن مكان الجلوس في امتحان التجربة هو نفس المكان الذي سوف يتم الجلوس في امتحان نهاية العام بالإضافة الي التعرف عن قرب علي طبيعة الورقة الامتحانية

كما أنه يتم التنسيق مع محافظات الدقهلية والإسماعيلية وديوان عام الوزارة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ورؤساء المراكز والمدن وشركات المياه والكهرباء حيث تم عمل لجنية تنسيقية عليه مع مديرية أمن الشرقية وغيرها وكل ما يتعلق بالبنية التحتية حتي تمر العملية الامتحانية علي خير وبنجاح وحتي تكون العملية الامتحانية أمنه.

استراحات الملاحظين..كيف يبدو شكلها؟

تم توفير استراحات خاصة بالملاحظين مقسمين الي استراحات خاصة بالرجال والسيدات وكل استراحة علي حده بجميع المراكز مزودة بمراوح وثلاجات والتهوية الجيدة وكل سبل المعيشة وتم تجهيزها بالصورة اللائقة وتم إعلان العناوين الخاصة بالاستراحات ونحن علي أتم استعداد لاستقبال الزملاء من الملاحظين والمراقبين وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بصفة يومية ودورية.

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