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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استعلم عن أرقام جلوس ومقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 عبر هذا الرابط

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2021

يتيح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليوم الجمعة الموافق 18 يونيو 2021 ، لطلاب الثانوية العامة 2021 إمكانية الاستعلام عن أرقام جلوس ومقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .

ويمكن لمن يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2021 الاستعلام عن  أرقام الجلوس ومقرات لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 ،عبر الضغط هنا 

جدير بالذكر أنه ، يستعد طلاب الثانوية العامة 2021 لخوض البروفة الثالثة والأخيرة لـ امتحانات الثانوية العامة، والتي سيتم خلالها عقد الامتحان التجريبي الثالث.

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وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق البروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 من الاثنين القادم الموافق 21/6/2021 وتستمر حتى الاثنين 28/6/2021.


جدول الامتحانات التجريبية الخاصة بالبروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامة

الاثنين 21 يونيو 2021:
الأحياء من 10 صباحا حتى 1 ظهرا  
الاستاتيكا من 10 صباحا حتى 12 ظهرا

 

الثلاثاء 22 يونيو 2021:
التاريخ من 10 صباحا حتى 1 ظهرا


الخميس 24 يونيو 2021:
الفلسفة + علم النفس + الفيزياء + الكيمياء

الجمعة 25 يونيو 2021:
جبر وهندسة فراغية + جغرافيا

السبت 26 يونيو 2021 :
اللغة الأجنبية الأولى + التفاضل والتكامل

الأحد 27 يونيو 2021:
الديناميكا + اللغة الأجنبية الثانية

الاثنين 28 يونيو 2021: 
اللغة العربية

 

أهداف البروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامة 

وتحدث وزير التربية والتعليم عن الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة، والذي سيعقد في الفترة من الاثنين 21/6/2021 وحتى الاثنين 28/6/2021، حيث أكد أن الهدف من هذا الامتحان التجريبي الأخير هو:

- التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس.

- تحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات التجريبية الماضية.

- اختبار كفاءة الخوادم (السيرفرات) والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية.

- التعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد.

- استخدام هذه الامتحانات التجريبية كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي.

- توفير فرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة وطريقة الحل على (البابل شيت).

- يتطلب الامتحان التجريبي الثالث نزول الطلاب إلى اللجان يومًا واحدًا للتعرف على اللجنة واختبار استخدام البابل شيت.

- استكمال باقي الامتحانات من المنزل لتقليل أوقات الحضور بالمدارس تجنبًا لجائحة كورونا.

- يحضر الطلاب (الذين تسلموا جهاز التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية أحد أيام (الاثنين 21/6/2021 "للشعبة العلمية"، أو الثلاثاء 22/6/2021 "للشعبة الأدبية").

- يحضر الطلاب (الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية يوم (الأربعاء الموافق 23/6/2021).
 

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