مدير جامعة الخليج بعجمان : معامل المحاكاة من أهم الأماكن في الكليات الطبية

قال الدكتور حسام حمدي، جراح الأطفال العالمي ومدير جامعة الخليج الطبية بعجمان، إن معامل المحاكاة أصبحت من أهم الأماكن التي يجب توفيرها في كليات الطب، موضحا أن المعامل تعمل على تدريب طلاب الطب والصيدلة والتمريض في هذه المعامل.

وأشار الدكتور حسام حمدي خلال حواره ببرنامج “مصر تستطيع” المذاع على قناة “دي إم سي”، إلى أن تدريب الطلاب داخل معامل المحاكى يتم في السنوات الأولى، وذلك قبل انتقالهم إلى المستشفيات، مشددا على أهمية هذه المعامل.



وقام جراح الأطفال العالمي بجولة داخل معامل المحاكاة، كما قام بإستعراض أحد معامل المحاكاة المستخدمة لتعليم الطلاب على عمليات الولادة، وأيضا معمل آخر خاص بغرفة العمليات.



ولفت إلى أن معامل المحاكاة تستخدم أشخاص حقيقيون لتدريب الطلاب في سنواتهم الأخيرة على التعامل معهم، منوها إلى أن المعامل تدرس طرق تواصل الطلاب مع المرضى وتعمل على تصحيحها.



وفي سياق آخر قال الدكتور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية بعجمان، إن مدينة الدواء الجديدة بمصر، من المشروعات التى يفخر بها جميع المصريين.

وأضاف مدير جامعة الخليج الطبية بعجمان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن وزارة التعليم العالي بمصر لديها نظرة للمستقبل.

وتابع أن الهدف من جامعة الخليج الطبية بعجمان، من البداية كان تحويل الجامعة إلى واحدة من أفضل الجامعات الطبية المتخصصة.

وأوضح أن الجامعة تتميز بأنها منظومة متكاملة من الجوانب الأكاديمية والتعليمية والبحثية والخدمات العلاجية وهو ما يميز هذا المكان، لأن التكامل والتداخل بين الـ 3 محاور الرئيسية المتصلة يخدم حياة الإنسان".

وأردف: "عدد أعضاء التدريس في الجامعة يقترب من الـ300 عضو والكليات الموجودة في الجامعة كليات متميزة في البرامج المتنوعة، ولدينا كلية طب معترف بها عالميا ومعتمدة، ولدينا كلية الصيدلة هي الوحيدة التي تمنح برنامج الصيدلة الإكلينيكية".