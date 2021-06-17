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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مساعد وزير التنمية المحلية : بناء 20 مدينة جديدة خلال الـ7 سنوات الماضية.. فيديو

خالد قاسم
خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية ، إن البرنامج القاري لتطوير البنية التحتية بما يتضمنه من مشروعات قومية يمثل حجر الزاوية الأبرز في تحقيق الاندماج والتكامل المنشودين وركيزة أساسية في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتجربة مصر هي تجربة رائدة في تطوير مشروعات البنية التحتية وتعد مثال يسعدنا مشاركته مع الدول الأفارقة.

 


وأضاف خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه خلال الـ7 سنوات الماضية تم بناء حوالي 20 مدينة جديدة وهي حوالي 90% من عدد المدن التي تم بنائها خلال الـ50 عاما الماضية.

 

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية ، أنه بدأت أعمال المجلس التنفيذي في المقر الجديد لشمال أفريقيا في القاهرة بالنزهة بحضور وزراء التنمية المحلية الأفارقة مع اللواء شعراوي وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة.

 

وأردف مساعد وزير التنمية المحلية ، أن طريق القاهرة كيب تاون قارب على الانتهاء، ومصر نفذت الالتزام الخاص بها لمسافة 1700 كيلو متر مربع، المتمثل في الطريق الصحراوي الغربي.
 

الطريق الصحراوي الغربي محافظ القاهرة المجلس التنفيذى محمد موسى مشروعات قومية التنمية المحلية مشروعات البنية التحتية خالد قاسم 20 مدينة جديدة خلال الـ7 سنوات

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