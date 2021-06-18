مهندس الاستلام بصوامع البهنسا بالمنيا يكشف عن طريقة تحديد سعر القمح.. فيديو

قال المهندس إبراهيم عاشور ، مهندس الإستلام بصوامع البهنسا بالمنيا ، أن هناك جهاز يعمل بالأشعة تحت الحمراء يقيس نسبة البروتسين والرطوبة في حبات القمح ، مؤكدا أن الجهاز يقيس مكونات حبة القمح من الداخل.

وأضاف عاشور خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد ” ، أن هناك جهاز غربال يعطي درجة النظافة للقمح ، مشيرا إلى أن درجة النظافة تكون 23.5 و 23 و 22.5 ويتم تحديدي السعر على حسب درجات النظافة.

وتابع مهندس الإستلام بصوامع البهنسا بالمنيا أن المعمل هو الجهة الفاصلة لتحديد السعر أردب القمح مؤكدا أن القمح هذا العام ذات جودة عالية.

قال المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال اليوم ، إن الحكومة اشترت 3.4 مليون طن من القمح منذ بداية موسم الحصاد المحلي.

وكان وزير التموين علي المصيلحي قد أكد في مايو الماضي، أن مصر – أكبر مستورد للقمح عالميا- لديها احتياطي استراتيجي يكفي لتغطية استهلاك 5.9 أشهر.

وأضاف المصيلحي أن الحكومة، التي تأمل في شراء 3.6 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين هذا الموسم، اشترت حتى الآن 2.9 مليون طن.