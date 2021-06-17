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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: انخفاض الشهية يتناسب مع الكورس الدبُل

تخسيس
تخسيس

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الكورس الدبل  يزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير، كما أنه يحتوي على مادة تعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم، وبذلك تحرق الأنسجة الكلوكوز.

وأضاف "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مريض السمنة لا يحرم من تناول أي طعام، مع تناول الكورس الدبل، ولكنه يتناول كميات قليلة، بسبب انخفاض الشهية مع تناول الكورس.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن هناك ضرورة للتحكم في شهية مريض السمنة، خاصة أن هرمون الشبع لديه يكون غير فعال، مشيرًا إلى أن الكورس الدبل يعمل على امتلاء للمعدة من خلال ألياف.

ونوه إلى أن رياضة المشي لنصف ساعة أو ساعة لا تساعد على خسارة الوزن، ولكنها رياضة لتصفية الذهن وتنظيم معدل إفراز الكورتيزون، ولكن يجب على كل شخص يريد أن يخسر وزنه أن يمارس الرياضة العنيفة، التي تجعله يفقد الكثير من المياه في صورة عرق. 

التغذية العلاجية الكورس الدبل الانسولين الكلوكوز حياتك صحتك مريض السمنة انخفاض الشهية

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