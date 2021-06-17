بعد رحيل المحمدي.. أستون فيلا يضم آشلي يانج من انترميلان

أعلن نادي أستون فيل،ا عن تعاقده مع الجناح الإنجليزي آشلي يانج لاعب إنتر ليعود مرة أخرى لفريقه السابق.

وتعاقد أستون فيلا، مع آشلي يانج في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق الإيطالي، مع توقيع عقد لمدة موسم.



وكان أعلن الدولي المصري أحمد المحمدي، رحيله عن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي.

وكتب أحمد المحمدي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: أشكر الجميع في أستون فيلا، أرحل عن الفريق وأنا على علم بمساهمتي في عودة النادي للمكانة التي يستحقها".

وتابع أحمد المحمدي:" أثق في المجموعة الحالية من اللاعبين وتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، كما أشكر الجماهير، افتقدناكم هذا الموسم، لكنكم ستعودن مجددا الموسم المقبل".

وأشار أحمد المحمدي:" الفرصة متاحة لي للعودة مستقبلا إلى نادي أستون فيلا من خلال منصب تدريبي".

وشارك أحمد المحمدي مع أستون فيلا في 14 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي 2020 - 2021، لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.

يذكر أن أستون فيلا أنهى الدوري الإنجليزي 2020- 2021 في المركز الـ 11 برصيد 55 نقطة.